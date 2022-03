El que la industria de fondos de inversión tenga una mayor presencia entre los inversionistas mexicanos ha sido el principal reto que enfrentan las Operadoras

En entrevista para El Economista, Fanny Rodriguez, CEO de Fondos de Inversión de Multiva, consideró que México tiene todo el potencial para hacer crecer dicho sector, sin embargo, se requiere de una mayor difusión, de aquí la importancia de que existan los Premios Morningstar.

“La labor que hace Morningstar es importantísima en esta industria y en este país, ya que si bien está creciendo, aún está en pañales, entonces al apoyarnos con estos premios se da a conocer a la industria, que es lo que todos queremos”, señaló la directiva.

Este año el fondo MULTIED BF-1 de Multiva fue reconocido por Morningstar como el Mejor Fondo Mixto en la industria.

“Estamos muy contentos al interior de la institución porque no es fácil llegar a estos premios que califican muchos aspectos dentro de una gama importante de competidores los que analizan para llegar a esto, y haberlo logrado me da mucho gusto”, enfatizó.

De acuerdo con Fanny Rodriguez, el objetivo del fondo de ganador es generar valor para sus accionistas a través de invertir en un portafolio diversificado entre fondos de inversión de deuda, que a su vez inviertan en valores denominados en moneda extranjera y de renta variable que inviertan principalmente en acciones e índices globales; dedicando en esta última entre el 50% y el 80% de sus activos.

“Se trata de un fondo que da un plus, además de invertir en una chequera que te da el rendimiento en dólares que es el refugio natural que se espera que no tenga mayor volatilidad, aquí el plus se lo damos no nada más invirtiendo en esa parte de dólares, sino lo hacemos a través de poder invertir una parte de ese fondo en renta variable pero siempre en mercados extranjeros, básicamente Estados Unidos”.

Asimismo, recordó que es un fondo al que le puede acceder cualquier inversionista, pues hay series para personas físicas o morales.

Perspectivas

Finalmente la directiva de Multiva señaló que debido al contexto global que se está viviendo por el conflicto Rusia-Ucrania, además de una elevada inflación se espera que el 2022 tenga varios incrementos en las tasas de interés.

“Si no es pandemia se llama inflación, si no es inflación es guerra, total que el combo de cosas ha sido muy complicado, yo creo que en México estaremos obligados a subir tasas, un 7.25% será lo menos que veamos o incluso más”, concluyó la CEO de Fondos de Inversión de Multiva.

