La carrera por ser el mayor productor de contenido audiovisual en español ha comenzado.

El pasado 15 de febrero, Telefónica lanzó su canal Movistar Series en América Latina, un mercado estratégico para la operadora donde cuenta con más de 6.5 millones de hogares con televisión de pago y 110 millones de clientes móviles.

La operadora quiere lanzar su canal de series en 14 países de Latinoamérica en los próximos meses.

Los contenidos, que incluyen las series originales de Movistar+ y una selección de producciones latinoamericanas elaboradas por terceros, estarán disponibles de momento en sólo tres países (Chile, Colombia y Perú).

Sin embargo, en los planes de la telco está llevar este material a otros ocho en los próximos meses: Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

Con este lanzamiento, la operadora busca contrarrestar el peso que tiene Netflix en esta región, una de las primeras del mundo donde lanzó su servicio de streaming, apostando por producir contenido original en español que conecte con las audiencias locales.

“Hay muy poco contenido de pago en español de calidad”, aseguró a Expansión Domingo Corral, director de Ficción Original de Movistar+. Cuestionado por la rivalidad entre Movistar+ y las plataformas de streaming como Netflix y HBO, el directivo marca distancia: “Nosotros somos diferentes. Somos una plataforma de contenido y tenemos muchos contenidos. Donde nos posicionamos es en la producción local en español, donde empezamos a ser el productor de referencia”, afirmó.

inversión en contenido

Tampoco le preocupan los cerca de 6,500 millones de euros que tiene planeado invertir Netflix en producir contenido original y en adquirir producciones este 2018. “A Netflix, Amazon y HBO les tengo mucho respeto, pero son plataformas globales que la mayoría de lo que invierten lo destinan a producciones en inglés. En España, la que está invirtiendo y apostando por los creadores locales y las series en español es Movistar+”, dijo.

El compromiso de la operadora es el de invertir 70 millones de euros al año en la producción de contenido original de aquí al 2022, aunque Corral no descarta que pueda aumentar. “Esta cifra es la que contempla el plan de inversión, pero éste se revisa cada año. No es descartable que haya un incremento”, aseguró. El objetivo para el 2018 es el de estrenar 12 series, al menos una al mes. De momento, ya se han estrenado tres: La zona, Mira lo que has hecho y La peste.

Esta última será la primera ficción que Movistar+ estrene en América Latina. La serie, creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, es la producción más ambiciosa de la plataforma hasta la fecha, con una inversión de 10 millones de euros. Desde su estreno en enero, La Peste se ha posicionado como el contenido más visto en la plataforma, superando a series de éxito mundial como Juego de tronos, The Walking Dead o The Big Bang Theory.

Cuestionado por la rentabilidad de estas ficciones, Corral asegura que es “difícil de medir”, al tratarse de una plataforma de pago y competir por objetivos diferentes a los de la televisión en abierto. “Atendemos a criterios de consumo, notoriedad, repercusión y reconocimiento, tanto de la crítica como de los usuarios. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes un contenido relevante para que sigan con nosotros”, afirmó.