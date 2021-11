El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que hay suficientes cifras alentadoras que muestran que la actividad turística se encuentre en pleno en proceso de recuperación tras el impacto del Covid-19 y que se superaron las expectativas para el inicio de la edición 45 del Tianguis Turístico, en Mérida, Yucatán: 1,539 compradores provenientes de 970 empresas de 42 naciones, 936 empresas expositoras y 57,000 citas preestablecidas de negocios.

Durante la ceremonia inaugural del principal encuentro de negocios del país, que tuvo como orador principal al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Torruco recordó que al mes de octubre del presente año, se mantiene una inversión nacional de 9,108 millones de dólares con 490 proyectos turísticos que generan 156,600 empleos directos e indirectos.

“Gracias a la acertada política que usted instruyó, señor presidente, respecto a la no restricción de vuelos internacionales hacia territorio nacional, así como a la implementación inmediata de los protocolos bio-sanitarios diseñados por la Secretaría de Turismo en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, la iniciativa privada y los gobiernos de los estados, por ello no se tocó fondo y se conservó la paz social y la estabilidad económica”, dijo Torruco.

Además del gobernador local, Mauricio Vila, y el de Hidalgo, Omar Fayad, estuvieron presentes en la inauguración los secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, también estuvieron en el escenario principal.

Abajo, en el auditorio, se encontraba el presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, quien fue saludado por el Presidente por ser quien lo asesora de manera honorífica en la construcción del Tren Maya.

En su discurso, Torruco dijo que pese a las complicaciones de los primeros meses, “este 2021 estimamos la llegada de 31 millones de turistas internacionales con una derrama de 18,100 millones de dólares y una ocupación promedio anual del 46 por ciento. La Secretaría de Turismo prevé que el PIB turístico al término del 2021 registre una participación del orden del 7.1% y al cierre del 22 esta sea del 8.3% del PIB nacional, que implica prácticamente el proceso paulatino de la recuperación de la actividad turística nacional”.

Tren Maya multicitado

Aunque la construcción del Tren Maya está a cargo del Fonatur, el titular de Turismo, como cabeza de sector, hizo referencia del mismo ante empresarios, gobernadores y demás invitados.

“Con el objeto de crear nuevos productos y rutas turísticas que amplíen la estadía e incrementen el gasto de nuestros visitantes, se trabaja incansablemente en uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de la actual administración, que es el Tren Maya. Con la mayor inversión de turismo que se haya visto en los últimos 60 años, esta magna obra será ejemplo de integración regional del producto turístico a lo largo de sus 1,524 kilómetros de vía férrea, llevando progreso a los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, y pasarán por un potencial de 190 atractivos turísticos de alto impacto”, agregó.

En su momento el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, agradeció que se haya incluido a su entidad en el proyecto ferroviario, porque en el primer anuncio que se hizo del mismo no se contemplaba, lo cual no era posible, porque desde su perspectiva, no puede haber Tren Maya sin pasar por Yucatán.

Para recordar el momento refirió: Me fui a ver al secretario Torruco y le dije: Oye, Miguel, mira, esto de que haya Tren Maya sin el estado de Yucatán como que no nos gusta tanto a los yucatecos.

Como respuesta tuvo: Mira, gobernador, tráeme los estudios, justifícalo y yo me comprometo la próxima semana voy a ver al Presidente y se lo voy a plantear.

“Pues se dio la reunión, y yo agradezco mucho, porque el Presidente cuando escuchó nuestros argumentos estuvo de acuerdo y ese mismo día salió en lo que era la Casa Chihuahua y anunció que el Tren Maya iba a pasar también por Campeche y por Yucatán”, comentó.