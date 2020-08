México requiere generar 200,000 empleos al mes para recuperar lo perdido durante la pandemia del Covid-19, por lo que urge un gran acuerdo nacional para superar la crisis económica y proceder a un plan nacional de infraestructura robusto, donde la Iniciativa Privada tenga las mayores aportaciones en las inversiones, advirtieron empresarios que conforman la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Con la pandemia del Covid-19, México no sólo se ha “desangrado” con la pérdida de más 61,000 vidas, también se ha empobrecido y corre el riesgo de que ya haya salido de la lista de los países desarrollados y competitivos en el mundo, por lo que el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, se pronunció porque el gobierno federal trabaje en recuperar la confianza a los inversionistas.

Al realizar el análisis sobre el impacto del Covid en la industria nacional, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), dijo que se requiere un programa de reactivación económico urgente, acompañado de la infraestructura, pues se proyecta que 500,000 empresas ya dejarán de operar y habrá una desocupación de 6%.

En el marco del reporte de las Memorias del Covid Industrial, efectos en la economía, la industria y el empleo realizado por la Concamin, De la Cruz dijo que es urgente recuperar 1 millón 100,000 empleos, “si requerimos 100,000 empleos al mes para la población que se incorpora cada año, ya ahora necesitamos 100,000 más para recuperar lo que se perdió durante la pandemia. Nunca en la historia de México, hemos generado esos 200,000l empleos al mes”.

“Tenemos todo lo que cualquier país soñaría tener. Sólo nos falta ese acuerdo, esa ruta hacia una nación próspera y justa. Seguiremos trabajando para que pronto la alcancemos”, dijo el dirigente de la Concamin.

A su vez, el Vicepresidente de la Concamin y ex presidente de la Canaintex, José Cohen, afirmó que la falta de seguridad desincentiva a la inversión y resta competitividad a los industriales. “Esa falta de seguridad que hay en general nos resta competitividad, eso no existe en otros países y eso algo que de pronto se nos olvida y se nos hace costumbre, y no dejamos de ver que tener un marco de seguridad en el país es lo que nos volverá más competitivo y por ende regresará a atraer más inversión, es un tema importante y delicado y dentro de políticas públicas debe atenderse”.

“Nuestro llamado a generar un programa estratégico: una política industrial para alinear esfuerzos; segundo lo hecho en México para favorecer el contenido nacional, no es proteccionismo es seguridad nacional, atender y favorecer la fabricación de insumos intermedios que se hacen en el país”, pugnó el director del IDIC.

