El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, informó que México rechazó la iniciativa de ley con la que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos pretenden imponer supervisores a la ley laboral mexicana, pues en el protocolo modificatorio del acuerdo comercial ya habían sido descartados.

En breve mensaje a medios este sábado, comentó que el pasado jueves, en Estados Unidos se presentó una iniciativa de ley para que cinco funcionarios de ese país se conviertan en supervisores del cumplimiento de la recién aprobada reforma laboral.

Dio a conocer que ante ello, envió una carta a dichas instancias estadounidenses en la que el Gobierno de México expresa su rechazo a dicha medida, y anunció que viajará a Washington para establecer un diálogo con las negociadores de ese país.

El jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) manifestó su sorpresa de que la iniciativa de ley HR5430 presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la implementación del acuerdo incluya mecanismos adicionales y redundantes a los incluidos en el protocolo modificatorio firmado este 10 de diciembre.

“Es importante subrayar que esta iniciativa de ley de implementación no forma parte del tratado mismo acordado entre los tres países. No es fruto de la negociación trilateral. Estamos frente a una legislación auxiliar del ámbito interno de Estados Unidos. México desarrollará la legislación secundaria de manera similar para armonizar lo dispuesto en el Tratado con todo nuestro cuerpo legislativo”, explicó.

Seade detalló que la legislación presentada ayer en el país vecino del norte adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en México.

“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración en Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo”, expresó el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tras señalar que esta iniciativa sí genera efectos en México, recordó que el pasado 10 de diciembre quedó establecido que ante cualquier diferencia en materia laboral se resolverá mediante paneles, por lo cual la propuesta de ley de Estados Unidos “es innecesaria y redundante”.

Detalló que las leyes mexicanas establecen que ante cualquier presencia de funcionarios extranjeros se requiere la autorización previa y afirmó que los llamados agregados laborales, no pueden tener “en ningún caso atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana”.

Además, el negociador mexicano se reunirá con las titulares de las secretarías de Economía, Graciela Márquez Colín, y de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Calderón, para informarles sobre la situación.

Agregó que “México está comprometido con el libre comercio y con la buena cooperación con Estados Unidos, y en ese sentido negoció de buena fe y de manera transparente, atendiendo a las preocupaciones de los tres países en diversas materias.

“Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes”, leyó Seade.

El funcionario afirmó que el Gobierno de México respeta el proceso legislativo estadounidense, pero considera que el contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados.

“Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios.

“Asimismo, le anticipo que México evaluará no sólo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país”, destacó en la misiva.