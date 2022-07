Si México no aprovecha las oportunidades que ofrece la coyuntura internacional, como la relocalización de empresas para la cadena de suministro, la guerra comercial de Estados Unidos y China, así como su estabilidad macroeconómica y se mantiene ausente de reglas claras para la inversión, podría caer en atonía económica y provocar vulnerabilidad financiera, alertó el exsubsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Werner.

“Esa dualidad entre la estabilidad macroeconómica y la falta de crecimiento, atonía, y falta de creación de empleos y desarrollo del país, nos va a perseguir por un tiempo largo. Es difícil pensar que esa dualidad eventualmente no empieza a generar un proceso de deterioro macroeconómico que nos va a presentar mayor vulnerabilidad financiera y poner al país en retos de política pública más apremiantes, si no se aprovecha la oportunidad que nos da la economía internacional en el corto plazo”, estableció el ahora director del Georgetown Americas Institute.

Al participar en el Panel Agenda Fiscal y Regulatoria, en el marco de las Juntas Binacionales 2022, organizadas por la Coparmex, Alejandro Werner sostuvo que la economía de México ha mostrado un comportamiento dual: por el lado fiscal- financiero, un comportamiento serio de la política macroeconómica; mientras que la recuperación económica muestra aun rezagos por la incertidumbre regulatoria en sectores claves, especialmente en el rubro energético.

De acuerdo con el analista financiero, es probable que el PIB per cápita de México “no muestre crecimiento, básicamente muestre una caída, sería algo no visto en periodos de seis años en mucho tiempo”.

Afirmó que esto responde a la incertidumbre generada en el ámbito regulatorio, en el derecho de propiedad, en la actividad del Estado en la economía, y la falta de señales claras al sector privado para que invierta en un contexto que “debería ser muy bueno para la economía mexicana, por qué, porque la economía de EU se ha recuperado, el alto precio del petróleo apoya las finanzas públicas, y el comercio”.

El funcionario de México durante el gobierno de Felipe Calderón afirmó que la actividad económica seguirá exhibiendo una atonía no vista en mucho tiempo. “Básicamente la probabilidad de que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en los seis años compuestos, digamos entre el 2025 y el 2019, que el PIB per cápita no muestre crecimiento, básicamente muestre una caída, sería algo no visto en periodos de seis años en mucho tiempo”.

Destacó la estabilidad macroeconómica que mantiene México, lograda por el Banco Central, no obstante, el país no responde al rebote de crecimiento internacional post Covid-19, como lo hiciera la economía de Estados Unidos.

“Recordemos que el TLCAN debió ser un choque mucho más importante, y no cambió la dinámica macroeconómica del país, tuvo efectos regionales, pero no puso a México en un proceso de convergencia del PIB de EU, entonces eso puede ser un efecto que aumente la tasa de crecimiento en 0.4% en un periodo de 5 años, pero no cambia si no se hace el trabajo interno”, acotó Werner.

El exintegrante del FMI dijo, si le agregamos incertidumbre a nivel doméstico “en términos a la disponibilidad de energía, a los derechos de propiedad, al ámbito regulatorio, la posibilidad aún del efecto de magnitud no tan elevada, se ve menguado por la incertidumbre regulatoria y geopolítica.