Tras el regreso paulatino de los sectores económicos a sus actividades se han recuperado empleos formales, pero también informales; lo que muestran altos riesgos de precarización del trabajo en México, alertó Noémie Feix, Oficial del trabajo para México y Cuba, OIT.

Tras abordar la temática “Crisis del trabajo en el contexto de la pandemia”, la funcionaria de la OIT expuso ante sindicalistas participantes en el foro “Retos y perspectivas del sindicalismo ante la pandemia”, que el hecho de que baje la tasa de desempleo “podemos pensar que ya pasó lo peor, pero no es así; si nos concentramos en cómo estuvo la tasa de desempleo después de la crisis del 2008- 2009, esta sería alta con muchas fluctuaciones, y es posible que ocurra lo mismo o sea peor”.

Podríamos pensar, añadió, que en México hay un repunte de la economía pero hay que pensarlo no en el corto plazo, si no en el mediano y largo plazo. “Ha aumentado brutalmente la subutilización de la fuerza laboral, es decir, ha aumentado la desocupación que es la proporción de personas que están ocupadas pero que en realidad están dispuestas y disponibles a trabajar más pero las características de estas crisis hacen que no tengan acceso al empleo que en realidad quieren desempeñar”.

Destacó que en mayo la tasa de subocupación estaba casi en el 30% del personal ocupado y aún se mantiene muy alta, “esta crisis tuvo consecuencias sobre la calidad del empleo, en varios países, bajó la informalidad, y se debe a que se perdieron mucho más empleos informales que formales —hubo una pérdida de empleos informales de entre 10 millones entre marzo, abril y mayo— vemos que poco a poco se están recuperando esos empleos informales y por lo tanto está empezando a subir la tasa de informalidad y como sabemos es una característica del mercado mexicano y es un indicador de la mala calidad de los empleos”.

Es cierto que en México ya se han tomado algunas medidas para mitigar el impacto del mercado laboral, en algunos estados se han implementado subsidios extraordinarios por desempleo o los microcréditos para las empresas, “pero no vemos una política generalizada de sostener el ingreso de los trabajadores, porque a nivel nacional no existe un seguro de desempleo, hay una debilidad del sistema de protección social porque todavía no hay una protección al riesgo de perder su trabajo entre otros”.