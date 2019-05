A cinco años de la reforma en telecomunicaciones y de que se impusieran medidas contra América Móvil como Agente Económico Preponderante (AEP), México se mantiene como uno de los países del mundo más concentrados en dicho sector, aseveró Telefónica.

El vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de la empresa, Miguel Calderón, dijo que las medidas impuestas por el órgano regulador a América Móvil no han sido efectivas porque carecen de objetivos.

En conferencia de prensa dijo que, al día de hoy, el único que gana dinero en el mercado es el AEP, mientras que en Telefónica “estamos tablas, perderemos dinero en algún trimestre, ganaremos en otros … esto no es anormal, esto no sucede en la mayoría de los países”.

“A América Móvil le encanta decirnos en todas las reuniones: es que ustedes no invierten”. Primero, invertimos 12 o 13% de nuestros ingresos cada año, si tengo menos ingresos seguramente invertiré menos que el que tiene 70% de sus ingresos, que no invierte el 13%", sino mucho menos, indicó.

“Segundo, si pierdo dinero todos los años llegará el momento en que ya no voy a seguir invirtiendo, porque yo le estoy pidiendo prestado a España para invertir en este país … esto no es sostenible”, abundó.

Miguel Calderón destacó además que la separación funcional de Telmex va a tener un mínimo efecto en materia de telefonía móvil, ya que está enfocada en el mercado de la telefonía fija.

“Nosotros no estamos en contra de la separación funcional, solo decimos que no es la bala mágica que va a atacar todos los problemas, no es la panacea. La separación funcional tiene muchos problemas, y está orientada al mercado fijo, no te va a solucionar los problemas de mercado móvil”, apuntó.

La evolución de la preponderancia en el mercado móvil no ha ido mejor con la imposición de las medidas asimétricas, sino que, por el contrario, señala la respuesta a la consulta pública sobre la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones 2019.

El documento presentado por Telefónica al IFT agrega que el mercado móvil mantiene unos niveles de concentración muy elevados, semejantes a los que tenía antes de la aplicación de las medidas asimétricas de preponderancia, además de que estaría reconcentrándose desde la última revisión de las medidas de preponderancia en 2017.

Telefónica señaló que el nivel de concentración del mercado móvil en México es tan elevado y los problemas y barreras a la competencia tan estructurales y asentados que, los operadores no preponderantes no están pudiendo romper esta dinámica.

“Es necesaria una intervención regulatoria efectiva para eliminar las principales barreras a la competencia, con una revisión de las medidas de preponderancia fundamentalmente orientadas a un cumplimiento efectivo de estas obligaciones y con un foco especial en el mercado móvil, por tratarse del mercado más concentrado y que está experimentando de hecho una reconcentración”, apuntó.

