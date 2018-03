La conectividad aérea internacional ha impulsado el turismo en Yucatán. En nuestro caso estamos afinando acciones no solamente para promover sino que vendemos nuestros atractivos en mercados claves, como puede ser Italia y algunas ciudades de Estados Unidos , comentó el secretario de Fomento Turístico de Yucatán, Saúl Martín Ancona.

Durante el año pasado, se estimó la llegada de 1.8 millones de turistas que generaron una derrama económica de 8,000 millones de pesos. Como muestra del interés de atraer viajeros extranjeros al estado, el año pasado la Secretaría participó en más de 12 ferias internacionales, algunas junto con el pabellón del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), como en los casos de España, Alemania, Italia, el Reino Unido y Japón, además de haber realizado poco más de 15 actividades de impacto internacional, dentro y fuera de México. Estamos focalizando esfuerzos. Si fuera a todas las ferias o mandara a toda mi gente no alcanzaría el tiempo. Determinamos cuáles nos interesan y ahí vamos. Por ejemplo, Italia porque de ahí ya logramos un vuelo de temporada de Milán a Mérida, con Blue Panorama, que nos funcionó muy bien y se repetirá este año , comentó.

Además, han fortalecido las rutas Houston-Mérida, Miami-Mérida y La Habana-Mérida, con Interjet, Aeroméxico y United, así como los vuelos de temporada desde Toronto, Canadá, con WestJet. En breve se podría dar a conocer la operación Miami-Mérida a cargo de American Airlines y una nueva temporada del vuelo de Blue Panorama. En relación con la colaboración con el CPTM para vender sus destinos, Saúl Martín Ancona, aseguró abiertamente que cada quien habla de cómo le va en la feria en ese tema, pero en su caso ha logrado acuerdo puntuales para el mercado internacional. No gritamos que tenemos muchas rutas. Ningún gobierno puede sostenerlas si no hay un trabajo previo. Me preguntaban cuánto le doy a Blue Panorama: nada. Sólo es publicidad y algunos apoyos. ¿A qué destino no le gustaría tener una ruta directa a Nueva York?, pero hay que ver qué tan rentable es. Los cortes de listón son bonitos, pero lo triste es que luego te cuestionen por qué se fue , agregó.