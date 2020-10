La conservación y mantenimiento de los 40,590 km de red carretera federal es la prioridad de la actual administración, con mayor énfasis en el sureste del país, porque ayudará a fomentar la multimodalidad del transporte y mejorar las condiciones de conectividad, aunque la escasez de recursos públicos ha obligado a analizar nuevos esquemas de financiamiento, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

“La mejor inversión que se puede hacer ahora es en conservación de carreteras, donde se tiene un gran patrimonio”, dijo el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Cedric Escalante.

En entrevista, también afirmó que el esquema de asociaciones público-privadas, que incluyen propuestas no solicitadas para alguna obra, es una excelente opción para desarrollar al sector (incluyendo a las tareas de construcción), fundamentalmente con proyectos que tengan fuentes propias de financiamiento (concesiones).

Durante el presente año se le autorizó a la SCT un presupuesto federal de 15,414.4 millones para el rubro de conservación y mantenimiento, que fue el de mayor monto en el rubro carretero (por arriba de construcción-modernización y caminos rurales), aunque fue el 21% menor al que se otorgó para el 2019 (recientemente se solicitaron 8,231.3 millones de pesos a ejercer en el 2021, lo que implicará una reducción del 46% respecto al 2020, no obstante, el funcionario espera se puede incrementar y se alcance el mismo nivel de este año).

Contratos heredados

Con el presupuesto de conservación, la Subsecretaría de Infraestructura debe hacer frente a los diez contratos que se firmaron en la administración anterior bajo el esquema de asociación público-privada, por 10 años y que implican una longitud de 1,755 km (un total de 3,510 km al considerar carriles de ida y vuelta), entre ellos los tramos: Arriaga-Tapachula, Campeche-Mérida, Coatzacoalcos-Villahermosa y San Luis Potosí-Matehuala.

Para los pagos a las empresas, en el 2020 contó con 5,080 millones de pesos y para el 2021 han solicitado 6,945 millones de pesos, en línea con el avance de los trabajos.

Considerando un presupuesto de 15,000 millones de pesos para el siguiente año y de esos unos 7,000 millones para el pago de los contratos APP, que implican el 8% de toda la red carretera, ¿es adecuado el monto?, se le preguntó a Escalante.

No, no es una cifra adecuada. Lo que hemos platicado en círculos hacendarios es que vamos a entrarle a esto (los compromisos) y a buscar otras fuentes de financiamiento como el Fonadin, que pueda aportar recursos adicionales para aumentar la inversión en conservación de carreteras federales.

El funcionario, con más de 40 años de experiencia en los sectores público y privado, consideró que el esquema APP que se implementó entonces es “excelente”, aunque es necesario hacer una revisión de los estándares de desempeño (como el índice de rugosidad) que se establecieron para tener una mayor cobertura en km, manteniendo los buenos niveles de mejoría que se están obteniendo, en donde los usuarios de las carreteras son quienes se benefician.

“En algunos casos nos preguntan: ¿dónde van a poner la caseta”, dijo el subsecretario.

Bienvenidas APP

Sobre la participación del sector privado en la infraestructura carretera, Cedric Escalante se manifestó a favor y puso como ejemplo de su utilidad el programa del desdoblamiento de concesiones aprobado el año pasado por unos 19,000 millones de pesos y un segundo está en proceso. Además, mostró su aprobación a la recepción de propuestas no solicitadas, que una vez aprobadas pueden licitarse.

“Buscamos una mejor distribución de riesgos entre desarrollador y gobierno para aterrizar las APP... Nosotros necesitamos analizar las propuestas no solicitadas, porque las que sean autofinanciables van para adelante, no requieren ni un peso para comprometer al gobierno federal (entre ellas se encuentra la continuación del libramiento poniente de Acapulco para librar Coyuca de Benítez y los 54 puentes fronterizos en el norte del país”, agregó.

¿Cómo le explican al presidente de México el tema de las APP?

En lo que son concesiones, el señor presidente no ha dicho absolutamente, en ningún momento, que no se hagan. No involucran un pago por parte del gobierno... Estamos dando una concesión porque no podemos cumplir con ese bien y las propuestas autofinanciables son las que van a encabezar nuestra prioridad para incorporarlas a donde sean necesarias, las que no sean autofinanciables las vamos a analizar.

