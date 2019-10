MVS Comunicaciones ha conseguido en el transcurso de un año multiplicar por casi ocho veces su alcance de cobertura poblacional en televisión abierta, gracias al marco regulatorio vigente y la innovación tecnológica que permite subdividir el espectro radioeléctrico en canales adicionales, pues así es como el canal MVS-TV —antes 52Mx— ha ido avanzando por todo México de la mano de Multimedios Televisión y sus empresas filiales.

Multimedios y MVS tienen convenios desde el año 2016 en materia de explotación de canales multiplexados o multiprogramados de televisión abierta, pero aquellos acuerdos sólo se circunscribían entonces a la región fronteriza y la costa de Tamaulipas, y poco después hacia el área de metropolitana de Monterrey. Ahora, MVS Net S.A. de C.V. ha convenido ir a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puebla, Tlaxcala y la CDMX, a través de los canales concesionados ahí, vía la Licitación IFT-6 a Televisión Digital S.A. de C.V de Multimedios.

El acuerdo más reciente indica que MVS TV se verá pronto en los televisores de Puebla, Tlaxcala, Huamantla y Apizaco, una intención de MVS Net y Televisión Digital conocida en enero de 2019, pero oficialmente autorizada por unanimidad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 28 de agosto pasado, según el acuerdo P/IFT/280819/43.

Con esta autorización, MVS Comunicaciones ya puede verse o está en vías de aparecer en la televisión abierta de cuatro mercados y sus áreas conurbadas, que juntos suman cerca de 35 millones de habitantes, cuando hace un año el todavía Canal 52Mx lograba una cobertura poblacional, también por señal multiplexada, de casi ocho millones de personas entre Monterrey, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico; donde empezó el acuerdo con Multimedios Televisión en julio de 2016.

Este avance de MVS Comunicaciones, a través de los canales multiplexados contrasta con su intención de conseguir un canal propio de televisión abierta en la capital del país, que poco ha avanzado desde el 23 de enero de 2019 en que el IFT resolvió procedente habilitarle un espacio en la televisión abierta, luego de atender una sentencia de 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, favorable para MVS; y entonces el regulador definió una contraprestación de 61 millones de pesos para que MVS-TV transmita en canal directo sobre la CDMX y 17 municipios mexiquenses.

Comband S.A. de C.V., la subsidiaria de MVS Comunicaciones que el 3 de octubre de 2018 ganó el amparo en revisión con expediente 2. A.R. 561/2018 en la Corte para obtener un canal de TV para la Ciudad de México y ante una negativa del IFT del año 2014, ha guardado silencio acerca de si ya aceptó o no las condiciones del regulador para conseguir su señal en abierto, que entre otras obligaciones, le imponía pagar esos 61.3 millones de pesos como contraprestación para una concesión de dos años de vigencia, pero con posibilidad de prorrogarse veinte años más pasado el 2020.

Pero mientras Comband da pocas noticias de su caso con el IFT, la filial MVS Net S.A de C.V. avanza con MVS-TV vía los canales múltiplex de Multimedios Televisión, ahora sobre un mercado seguro, cercano a los 44 millones de personas y también desde los sistemas de televisión restringida.

Legalmente, MVS Net u otra de las empresas del grupo MVS Comunicaciones pueden conformar convenios de uso de canales multiplexados con terceras compañías no pertenecientes a Multimedios Televisión, para así ir a nuevas plazas y con ello crecer la cobertura territorial de MVS-TV también, con lo que, si ese canal rebasa el 51% del territorio mexicano con su cobertura, el regulador tendrá que resolver si podría o no considerarse una suerte de cadena de televisión vía los múltiplex y entonces beneficiarse de la política regulatoria del must carry y must offer, que obliga a los sistemas de TV de paga a retransmitir los canales abiertos de manera gratuita.

Ese último hecho, además daría la posibilidad a MVS Comunicaciones de comercializar al canal MVS-TV como uno de escala nacional ante los anunciantes y entonces obtener mayores ingresos.

Los términos de los acuerdos comerciales entre MVS Net de MVS Comunicaciones y Televisión Digital de Multimedios no han sido públicos todavía. El regulador destaca que para conceder la autorización, entre otros requisitos técnicos y económicos, las partes acreditaron el pago de una fianza de 100,000 pesos por uso del multiplexado, como es el caso de la señal XHMTPU-TDT 6.4 a donde MVS-TV irá ahora.

