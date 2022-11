Llaman a actuar ante el cambio climático

A 10 años del nacimiento de PVBLIC Foundation, una organización sin fines de lucro que moviliza medios, datos y tecnología para el desarrollo sostenible y el impacto social en el mundo, conectando los sectores público, privado y organizaciones, a través de agendas sociales para ampliar su impacto, resalta que ha llegado a más de 1,000 millones de personas en 125 países.

“En PVBLIC nos regimos por el lema Think Big, Act Small, and Start Now (Piensa en grande, actúa pequeño, comienza ahora). Creo que esto se traduce en empresas que aplican estrategias sostenibles de éxito. No hay que tener miedo de pensar en grande -el mundo necesita grandes pensadores en este sentido-, pero a veces las grandes ideas pueden tardar mucho tiempo en ser aprobadas, en conseguir financiación, etc. Así que tenemos que empezar con algo pequeño, construir a partir de ahí, y tenemos que hacerlo ahora”, comenta Stephen Keppel, Presidente PVBLIC Foundation.

Cada vez es más común que las empresas avancen en temas de desarrollo sostenible, sin embargo la consigna es firme, hay que hacer más. Los datos con respecto al cambio climático están forzando a que cada vez más compañías tomen medidas y pasen de centrarse en el simple beneficio financiero a corto plazo a la sostenibilidad económica y medioambiental a largo plazo.

“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por los Estados miembros de la ONU en 2015, son un marco sorprendente para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo económico y de medio ambiente. La mayoría de las empresas están haciendo algo para avanzar en estos objetivos, y probablemente podrían hacer más. En la mayoría de los casos, las empresas que adoptan medidas para ser más sostenibles desde el punto de vista medioambiental o tener un impacto social más positivo obtienen mejores resultados financieros a largo plazo. También hay mercados enormes y crecientes en el espacio de la energía limpia y la tecnología climática. Las empresas mexicanas tienen la oportunidad de liderar la región en este sentido”, agregó Stephen Keppel.

Desde la organización llaman a la sociedad en general a voltear a ver las tendencias emergentes en el espacio de la "tecnología climática", para ayudar a mitigar los impactos que estamos experimentando. “Hay mucha inversión, tanto pública como privada, para este tipo de iniciativas, pero aún no hay suficientes empresas que aporten soluciones”, puntualizó el vocero.