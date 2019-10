En un evento que parecía más despedida que la presentación del libro La CTM a más de 80 años de su historia, Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), emitió varios mensajes sobre su permanencia al frente de la central obrera, a la que no renunciará, pero si se prevé su ausencia por motivos de salud.

Tras señalar que se cambiarán los estatutos y que actualmente existen secretarios generales sustitutos que permiten el desarrollo en la CTM, Aceves del Olmo enfatizó que en esta ocasión podría romperse esa tradición en la que ser secretario general implicaba salir “con los pies por delante”, como lo expresaran sus antecesores. Y declaró: “Lo que quiero hasta el último momento es luchar”.

Teniendo como escenario el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el dirigente expresó ante senadores, líderes sindicales, representantes empresariales y ante el director del Infonavit, Carlos Martínez, que debido a problemas de salud deberá someterse a una operación en noviembre.

“A lo mejor cambiamos lo de salir con los tenis de fuera, porque podría estar trabajando o descansando en la casa (...) No tengo cáncer, pero me tienen que cortar la pierna derecha”, expresó el dirigente, que cumple su segundo periodo como líder de la CTM, que culmina en el 2024. Aceves del Olmo hizo una breve semblanza de su paso por la CTM, desde su relación con el líder Fidel Velázquez, de quien dijo que “cuando me tocó la cabeza fue como si me hubiera tocado el papa”, hasta Gamboa Pascoe, quien cumplió con la tradición de dejar el cargo de la secretaría general hasta su muerte, puesto que entonces le tocó asumir a Aceves.

Vienen desafíos para el sindicalismo

Asimismo, planteó los desafíos que vienen para el sindicalismo, y dejó en claro que la central obrera, hasta ahora la de mayor representación en el país, mantendrá su afiliación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sí realizará cambios estatutarios que próximamente dará a conocer.

“(En la CTM) absolutamente firmes en el PRI. No conocemos a ningún otro partido, ni necesitamos conocerlo. (De) la decisión que tomó Joel Ayala (líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado) no tengo más que decir. Nosotros no vamos a crear ningún partido. Con nuestra gente hablamos de los beneficios que se han obtenido durante todos los años que el PRI gobernó este país”, declaró.

En entrevista, posteriormente dijo que no está entre sus planes solicitar licencia para ausentarse del trabajo que debe cumplir al frente de la CTM y como senador en el grupo parlamentario del PRI: “En todo caso, mejor renuncio, tengo la certeza de que mis compañeros me van a entender”.

“Tengo secretarios sustitutos, todo el Comité Ejecutivo está trabajando y las federaciones también (...) Si excepcionalmente tuviera que retirarme, lo haré en la forma más limpia y tranquila para la CTM”, afirmó.

Tras calificar la renuncia del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, como un “strike cantado”, y la decisión del líder de la FSTSE de dejar el PRI como decisión personal, Aceves del Olmo descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprenda una persecución en contra de los líderes sindicales.

