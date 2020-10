Tu negocio no volverá a ser el mismo, pues la pandemia ha matado muchos de los modelos de negocio que incluso, a principio de año funcionaban. De un momento a otro, esas estrategias exitosas quedaron obsoletas y si se quiere seguir vivo o recuperar la mayor parte posible, es necesario reconfigurar la estrategia del negocio, pero, ¿cómo?

Para Ram Charan, consultor y profesor de la Harvard Business School, crear una nueva estrategia de negocio en un mundo complejo como el que ahora vivimos, no es tan complicado si se atienden elementos como enfocarse en las personas, dedicarse de lleno a los clientes, reconfigurar liderazgos, aprender, incorporar tecnología, entre otros aspectos.

“Hay que comenzar pensando en el cliente, ¿qué es mejor para ellos?, ¿cómo hacer los procesos más rápido?, ¿qué es atractivo?, entre otras cosas. Hay que servir a cada individuo, se tienen datos de cada uno con lo que se pueden predecir las necesidades. Las compañías deben comenzar a hacerlo de forma voluntaria”, manifestó durante su participación en el World Business Forum México 2020.

Para esto, hay que utilizar al máximo aliado: la tecnología como el internet y la Inteligencia Artificial. Antes existían fronteras de información, pero ahora a través de internet, se han eliminado. “Ya puedes llegar a 7,000 millones de personas gracias al internet”. El problema es que 99% de las organizaciones no se han digitalizado ni asumido el sentido de urgencia.

“Si no te digitalizas ni tienes IA no tendrás negocio ni futuro. Esto no toma muchos años, es

cuestión de estrategia y supervisar”.

La estrategia

El especialista explicó que para una adecuada estrategia de transformación, se debe comenzar por la gente. En esta nueva era, no hay nadie más importante que las personas tanto el cliente final como los colaboradores de la organización.

En este sentido, hay que atraer y mantener al mejor talento, motivarlos y ayudarlos a crecer o de lo contrario, se irán a otras organizaciones donde sí puedan desarrollarse como desean.

Invertir en este aspecto ayudará a la compañía a escalar. A partir de éstos hay que crear equipos ágiles basándose en el desempeño de cada persona. Empresas como Amazon y Target, entienden esta importancia y trabajan en ello constantemente. También, si es necesario hay que dejar ir a los que ya no encajan en la organización.

“La gente siempre es primero, todos deben entender la nueva cultura de las personas”.

Otro de los factores importantes es mirar las tendencias externas del negocio antes de intervenir la organización. Habla con otras personas, busca talento donde no habías pensado y abre tus redes.

Charan resaltó que en esta nueva era, más que nunca es importante tener hambre de aprender. Lo ideal es destinar, por lo menos, dos horas al día para adquirir nuevos conocimientos y así, obtener al menos, una habilidad nueva cada año. Cada tres años hay que duplicar las habilidades.

Esto también permitirá el siguiente punto de la estrategia: estirar el pensamiento. Para esto, también es vital hablar con otras personas fuera de la industria y dedicarse tiempo personal para hacer ejercicio u otras actividades que gusten.

“No temas fallar. Grandes empresas han fracasado, pero eso les ha permitido crecer y ser quienes son hoy”, finalizó.

