En los diferentes escenarios sobre la regulación en materia de subcontratación se prevé que el primero de mayo sea la fecha objetivo del gobierno federal para anunciar las nuevas reglas, y si bien no se conoce el contenido del dictamen, sí se conocen las metas principales que pretenden incorporar a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas, prohibir la subcontratación de personal, es decir que se ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa.

Así lo concluyen especialistas laborales en materia laboral y fiscal en el Seminario “Retos Laborales 2021” en donde se expusieron los riesgos patronales si no se toman medidas desde ahora al interior de las empresas, pues podrían derivar multas y costos que perjudiquen las inversiones de las organizaciones.

Mantener la subcontratación como se viene haciendo puede derivar en un impacto fiscal en tres sentidos: “si se terceriza personal puede considerarse al patrón como defraudador fiscal; si te pusiste de acuerdo con alguien aplicar este esquema, no solo eres defraudador, sino puede determinarse como delincuencia organizada; y el impacto económico que esto puede es que si se paga a un subcontratista no se puede deducir y entonces no se acredita el IVA”, expuso Jaime Rojas de la consultoría y cumplimiento fiscal de la firma Skatt México.

No obstante, los especialistas consideraron que en México se debe privilegiar el modelo de negocios “a pesar de la complejidad que se ha generado es posible identificar los riesgos y segregarlos. Creo que sí podríamos transitar para poder aliviar los efectos negativos”.

Sostuvo Rojas que México vive momentos complicados por la posición del gobierno y las intenciones que hay detrás de ello, “si se aprueba una reforma como esta, quizá sea más por la composición del Congreso, y no porque atienda las verdaderas necesidades y finalidad que haya atrás”.