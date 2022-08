La mitad de los mexicanos no sabe en qué gasta su dinero

La inflación y una recesión más cercana de lo que imaginamos, es el escenario al que las finanzas personales de los mexicanos y de millones de personas en el mundo estamos enfrentando en la actualidad. Así que, quizá sería fácil deducir que la mayor parte del presupuesto que tienes mes con mes de tus ingresos se está yendo en los insumos básicos como comida, vivienda o transporte. Sin embargo, el estudio: Reporte 2022 sobre el Bienestar Financiero, realizado por distintas empresas, entre ellas, Vanguard, Aon; en coordinación con Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), revela que una parte relevante de los mexicanos no sabe en qué gasta sus ingresos.

Prepararse para tiempos difíciles

En este estudio se reveló que el 51% de los mexicanos no sabe en qué gasta su dinero, incluso, no saben cuál es el estatus de sus ingresos y de su situación financiera mes con mes. Este estudio revela principalmente que los mexicanos no le dan importancia a sus finanzas y el desconocimiento, no les permite tomar decisiones acertadas acerca de su patrimonio como es el caso de buscar soluciones como inversiones para que sus ahorros no pierdan valor, productos financieros para el retiro, etc.

La mayoría de los encuestados coincidieron en que, lo que más les preocupa, son las deudas. No olvidemos que este año se ha incrementado la tasa de interés por parte de Banxico. Asimismo, a raíz de la alza inflacionaria en alimentos, más mexicanos han pagado alimentos con tarjetas de crédito durante el 2022. Aunque todos estos factores podrían anteponer las prioridades en tanto al presupuesto de los mexicanos, prepararse y buscar tener finanzas sanas, debe ser un pilar con el que la familias mexicanas y todos los jóvenes que comienzan a generar ingresos.

¿Cómo prepararte para tener un patrimonio?

La educación financiera en nuestro país no es una materia de la escuela básica, pero debería serlo, ya que todos no todos nos enfrentamos a los mismos desafíos personales y profesionales, pero todas las personas en un punto de la vida nos ponemos cara a cara con desafíos financieros. Para ello, se ha creado el evento de educación financiera más importante del país: El Reto Actinver, una experiencia financiera en la que aprendes de la mano de expertos, practicas para desarrollar habilidades de inversionista, compites para poner a prueba tus conocimientos y puedes ganar miles de pesos en efectivo.

¿Qué puedes aprender?

Desde cómo administras tus ingresos para tener finanzas personales sanas, conceptos básicos financieros, hasta cómo invertir en la bolsa, consejos con especialistas financieros de Actinver, la Bolsa Mexicana de Valores y más. Esto lo haces a través de una plataforma educativa con cursos, talleres y masterclass. Pero no se trata de cursos, es una experiencia completa en la que compites comprando y vendiendo acciones en la bolsa en tiempo real dentro de un simulador de inversiones.

