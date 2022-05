La Sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tomó el timón para demandar a la directiva de Pemex el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, mismo que desde hace un año no ha renovado la contratación de personal “transitorio” para ocupar las plazas vacantes en todas las secciones sindicales.

Este movimiento que encabeza Rigoberto Ramírez Sánchez, y que representa a los trabajadores de Tula, Hidalgo, y Azcapotzalco, cuenta con la anuencia de la secretaría general que encabeza Ricardo Aldana, quien, a través de Fernando Navarrete Pérez, presidente del Consejo General de Vigilancia, llevaron a cabo pláticas con la directiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) para empezar, desde el próximo lunes, a cumplir con las demandas de los trabajadores.

El contrato colectivo de trabajo de Pemex, mismo que mantiene vigente la dirección que encabeza Octavio Romero Oropeza, prevé que los trabajadores “transitorios” ocupen los puestos que hayan quedado vacantes, o que puedan realizar la cobertura de períodos vacacionales o incapacidades, situación que no ha ocurrido por la política de “austeridad”.

A lo anterior, se suma el incumplimiento de las prestaciones económicas como el pago de horas extras, así como el otorgamiento de los préstamos e incluso ha negado, a quienes realizan “labores insalubres o peligrosas” el pago de un sobre salario que prevé el contrato colectivo para compensar los riesgos.

Aún cuando los hechos ya fueron denunciados en varias ocasiones, y la Secretaría de Trabajo anunció la instalación de una mesa de negociación, fue hasta este martes cuando la Sección 35 realizó un plantón en la Torre Ejecutiva de Pemex como una comisión de trabajadores fue atendida y “salimos con buenos resultados”, según las palabras de Rigoberto Ramírez.

Algunos de los compromisos a los que se comprometió Pemex son: las vacaciones se cubren a partir del próximo lunes, se activarán las corridas escalafonarias para cubrir vacantes y se iniciará con la contratación definitiva de los “transitorios” que por escalafón corresponda; así como el pago de pasajes a partir de la próxima catorcena; y en cuanto al crédito hipotecario -también en incumplimiento- no tuvo respuesta.

“Gracias a la intervención de nuestro líder (Ricardo Aldana) y al Comité Ejecutivo Nacional y gracias a los trabajadores, no nos vamos a ir con las manos vacías, nos vamos con trabajo para los transitorios”, afirmó Ramírez.

Inconformidad puede escalar a nivel nacional

Entrevistado al respecto, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral, expuso que este movimiento sindical va a escalar, tanto en petroleros, como en otros sindicatos. Es el saldo de la libertad sindical”.

Expuso que la instalación de mesas de negociación no son la mejor salida, pues es mejor el conocimiento directo de Pemex sobre las obligaciones que debe cumplir según lo dicta el contrato colectivo de trabajo.

“Este movimiento seccional no se movería sin Ricardo Aldana no estuviera de acuerdo. Es una protesta válida; pero no podrá llegar a un emplazamiento o amenaza de huelga, si no interviene directamente el Comité Ejecutivo Nacional del STPRM.

“Lo que podemos darnos cuenta es que todos (los líderes sindicales) se ponen a trabajar, no tenemos sindicatos aletargados, de alguna u otra forma todas quieren justificar su existencia”, destacó.

kg