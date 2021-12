La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) anunció el fin al voto corporativo que brindaban al PRI, con el fin de dar paso a la libertad de los trabajadores para afiliarse y participar en la organización política que se apegue a sus intereses y con ello dar cumplimiento a “los nuevos tiempos” apegados con la reforma laboral.

En entrevista con El Economista, el secretario general de la CROC, Isaías González Cuevas, expuso que a partir de la reforma laboral de mayo de 2019, la organización sindical empezó con un cambio profundo y modificó los estatutos para dar mayor libertad y transparencia para los trabajadores que desean participar en la vida política del país.

Destacó que “ya no se permite el corporativismo, quedó prohibido y la CROC tiene que ajustar el estatuto a las leyes de los partidos y también respetando lo que dice la Ley Federal del Trabajo para que exista libertad plena de las compañeras y compañeros de elegir el partido que mejor les convenga a ellos”, dijo González Cuevas.

Tras señalar que la CROC emprendió una campaña para terminar con los contratos de protección patronal, el dirigente sindical explicó que los tiempos en los que ofrecían al partido político determinado número de votos, “ya quedó atrás”.

Por lo tanto, “esto es algo que se queda en los compañeros en plena libertad de hacer uso de su voto por los candidatos que quieran y que ya lo vienen haciendo, de hecho; sin embargo, faltaba dejarlo claro y eso que estaba plasmado en los estatutos que se decía nosotros militamos con “x” partido, ahora ya no; eso ya se quita, se anula, ¿para qué?, para respetar lo que dice la Ley de partidos, es algo importante”, sostuvo.

En vías de desaparición contratos de protección

El también exdiputado priísta, sostuvo que los sectores en donde se dieron mayores contratos de protección fue en servicios, comercio, gastronomía, restaurantes; “y empezamos a combatirlos, pero no ha sido sencillo, aún hay resistencia porque hay abogados que dicen que no pasará nada si no se legitiman los contratos, pero es importante que sepan que un contrato que no pasa por ese proceso queda disuelto y llegará alguien más a solicitar su titularidad”.

Destacó que “ellos (patrones) tienen la cultura del contrato de la protección, pero nosotros hemos actuado directamente con los trabajadores y hemos hecho entender a los patrones directamente qué la Ley Federal de Trabajo determina eso y se tiene que llevar a cabo”.

Si los trabajadores se quedan sin sindicato, es importante que los patrones sepan, “se van a ver a qué organización sindical se afilian o hacen su sindicato, entonces va a ver una efervescencia sindical a partir de mayo de 2023, que seguramente muchas compañeras y compañeros que se van a quedar sin sindicato y sin contrato pues van a tener que buscar la forma de organizarse en algunos de los que están o van a hacer su propio sindicato uno o dos los que quieran”.