Kimberly-Clark confirmó su compromiso con México y reiteró que este año se realizará una inversión cercana a los 3,000 millones de pesos, como previamente se había informado en sus reportes financieros. Además, prevé que para el 2020 el monto de inversión sea mayor.

“Como se ha dado a conocer en los reportes financieros, durante 2019 la empresa invertirá alrededor de 3,000 millones de pesos y se estima que en 2020 sea una cifra mayor”, apuntó la compañía que se dedica a la fabricación y venta de productos para el cuidado de la salud.

El documento publicado en su plataforma explicó que, “contrario a lo que señalaron algunas notas periodísticas, Kimberly-Clark es una compañía comprometida que ha invertido en el país para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, ofrecer mejores productos los consumidores y contribuir al desarrollo económico”.

Aclaró que lo mencionado en su conferencia con analistas, con motivo de su reporte al tercer trimestre del 2019, hacía alusión al contexto nacional e internacional, “en el que se observa un menor ritmo de crecimiento por lo que deben mejorar las condiciones para atraer más inversión en el corto plazo”.

El viernes pasado, durante su llamada telefónica con analistas, Pablo González Guajardo, director general de la compañía, dijo que “la economía se ha desacelerado significativamente y el consumo interno sólo está creciendo un poco, y desafortunadamente continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”.

El directivo de la compañía refirió en la conferencia con analistas que esperan un buen escenario para el 2020 destacando una estabilidad en los precios de sus insumos, programa de reducción de costos con buenos resultados y una posible recuperación en el consumo nacional.

Al respecto, David Cardona, analista en Signum Research, consideró la mejora en la dinámica de consumo como un factor preponderante para que la compañía presente resultados favorables el próximo año.

“Hay varios factores a cumplir para que la empresa tenga un 2020 con resultados favorables, de ellos el que consideramos de mayor importancia es la mejora en la dinámica de consumo”, menciona el analista en un documento.

Agregó que “manteniendo la estrategia actual de aumento de precio, la estabilidad en los resultados del programa de ahorro en costo y la caída en el precio de la celulosa, un aumento en volúmenes de venta favorecerá a las ventas y el cumplimiento de los demás factores favorecerá a los márgenes operativos”.

La compañía que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores presentó un incremento en el valor de sus acciones de 0.15% a 38.84 pesos por unidad.

En los nueves meses del año, Kimberly-Clark reportó un aumento de 15.4% a 7,998 millones de pesos en el flujo operativo; mientras que sus ingresos reflejaron un alza de 6.5% a 32,699 millones de pesos.

Llaman a boicot en Twitter

Ayer martes, Kimberly-Clark se posicionó como tendencia en redes sociales, después de que usuarios hicieran un llamado a boicotear a la compañía tras difundirse que no planeaban invertir en el corto plazo.

A través del hashtag #BoicotKimberlyClark y #ClaudioNoAmenaces que los usuarios llamaron a no consumir productos como Kleenex, Huggies, Pétalo, Suavel, Lys, Escudo, entre otros.

Cabe destacar que el presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México es Claudio X. González Laporte, empresario que durante la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó sus propuestas de gobierno.

El hijo de González Laporte, Claudio X. González Guajardo, es el presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil que interpuso más de 100 juicios de amparo contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

“Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción… ah no, sí me equivoqué, Mexicanos en Favor de la Corrupción, que… ¿no es así? que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras y no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción”, dijo a finales de septiembre el mandatario López Obrador en una de sus conferencias matutinas.

[email protected]