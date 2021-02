Mercado europeo

Juventus reporta pérdidas por 139 millones de dólares a causa de la pandemia

Las acciones del club en el que juegan figuras como el portugués Cristiano Ronaldo cayeron -1.78% en la Bolsa de Milán. No obstante, el equipo de la Serie A especificó que no sufre una crisis de liquidez y que su actividad no estaba amenazada.