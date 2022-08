Juez aprueba acuerdo por 30 millones de dólares entre Apple y trabajadores

Un juez federal de California dio el visto bueno al acuerdo de 30.5 millones de dólares de Apple Inc. en una demanda de casi una década de antigüedad en la que se afirmaba que la empresa había defraudado a 15,000 trabajadores del sector minorista al no pagarles el tiempo empleado en controles de seguridad después de sus turnos.



El juez de distrito William Alsup de San Francisco aprobó el sábado el acuerdo en la demanda colectiva de 2013. La Corte Suprema de California en 2020 utilizó el caso para dictaminar que la ley estatal requiere que se les pague a los empleados cuando pasan por los controles de seguridad obligatorios.



Walmart Inc. y Amazon.com Inc. también se encuentran entre los principales empleadores estadounidenses que enfrentan demandas similares. Amazon y una agencia de empleo acordaron el año pasado pagar 8.7 millones de dólares a 42,000 trabajadores de almacén para resolver uno de esos casos.



Los demandantes en el caso de Apple alegaron que los trabajadores del comercio minorista a menudo esperaban varios minutos después de fichar, y a veces más, para que les revisaran las bolsas antes de poder salir de las tiendas donde trabajaban.



Apple y los abogados de los demandantes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.



Alsup había desestimado el caso en 2015, diciendo que los trabajadores no estaban bajo el control de la empresa durante los controles de seguridad porque no estaban obligados a llevar artículos personales al trabajo que tuvieran que ser revisados.



Un tribunal federal de apelaciones pidió al Tribunal Supremo de California que decidiera si el tiempo empleado en los controles posteriores al turno de trabajo tenía que ser compensado por la ley estatal.



El tribunal estatal falló en 2020 en contra de Apple, afirmando que era poco práctico esperar que los empleados no llevaran objetos personales al trabajo. El tribunal federal revivió entonces el caso y Alsup dijo el año pasado que planeaba conceder un juicio sumario a los demandantes y ordenar un juicio sobre los daños.

