Empresas del Valle de San Quintín como Agrícola Fragaria, que exporta a Estados Unidos para Fresh Pac International; Rancho Nuevo Produce S.A. y Rancho Agrícola Santa Mónica, que lo exportan para Andrew & Williamson Sales Co, de otras más de 60 compañías, fueron señaladas por los jornaleras y jornaleros agrícolas por incumplir con el pago de utilidades u otorgar cantidades irrisorias, por lo que empezaron con una serie de paros laborales, mismos que se prevé continúen, hasta conocer las carátulas de las empresas que permita saber cuáles fueron las ganancias reales.

En conferencia de prensa Abelina Ramírez, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) expuso que “los dueños de las empresas se han negado a transparentar la declaración anual del ejercicio 2021 y el monto de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU) a distribuir”, por lo que han iniciado una serie de paros laborales dado que se ha minimizado la situación, incluso por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California.

Acompañada del Comité Ejecutivo, Abelina sostuvo que el SINDJA ya presentó las denuncias correspondientes en las instancias locales y federales para que las autoridades realicen inspecciones extraordinarias donde se verifique que el reparto de utilidades se llevó a cabo conforme a la ley.

Vale la pena destacar que los sindicatos que actualmente tienen la titularidad de los contratos colectivos en el valle de San Quintín avalaron lo que está sucediendo con el reparto de utilidades.

Asimismo, Lorenzo Rodríguez, secretario de organización del SINDJA, comentó que “las empresas no pueden decir que no tuvieron utilidades en 2021, pues este sector, el agrícola fue considerado como un sector esencial y no paramos labores ni un día”.

Cabe señalar que las berries representan el 22.5% de las exportaciones que realiza nuestro país de productos agropecuarios, lo que significan ingresos por 1,395 millones de dólares, según datos de la balanza comercial.

Asimismo, Rodolfo Galvez, secretario de Trabajo y Conflictos de SINDJA, comentó que “las berries se vende la libra de 4 a 6 dólares, y a nosotros nos dieron 19 o 22 pesos de utilidades, eso no corresponde con las utilidades que han obtenido las empresas”, apuntó.

A raíz del incumplimiento en el pago de utilidades, los jornaleros han realizado paros en la producción de los campos agrícolas, mismos que continuarán según se atienda la problemática, pues solicitaron que se realicen inspecciones laborales.

Asimismo, a la exigencia del pago de utilidades, el SINDJA tiene entre sus planes, en el corto plazo, la lucha por los contratos colectivos de trabajo de las empresas agrícolas del Valle de San Quintín, pues “desde la creación del sindicato, se ha trabajado para hacer valer los derechos de las y los trabajadores conforme a lo establecido en las leyes mexicanas”, dijo Gonzala Ruano Bautista, subdirectora de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas (MUDJI).

