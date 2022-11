Invierte en las empresas más grandes del mundo que cotizan en las Bolsas de Valores de EE. UU. con Vest

Hasta el año 2021, 68% de la población tenía al menos un producto financiero. Sin embargo, se estima que tan solo 2% de la población adulta utiliza instrumentos de captación como la inversión y los depósitos a largo plazo.

Entre las principales razones para no tener algún producto de captación, destacan el no contar con los ingresos suficientes (32%), además de no contar con los requisitos (31%), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2021).

Lo anterior vuelve relevante el que existan más iniciativas que fomenten la inclusión financiera, que implica que más personas participen en el sistema financiero a través de productos formales.

Tal es el caso de Vest, una app que tiene como principal objetivo el acercar las oportunidades que brinda el mundo de las inversiones a más personas, y cuenta con el respaldo económico de inversionistas como Memo Ochoa, Carlos García (Founder & CEO en KAVAK) y Fondo Nazca.

Se trata de una herramienta completa, sencilla y accesible que les permite a los usuarios invertir en las empresas más grandes del mundo que cotizan en las Bolsas de Valores de Estados Unidos.

La app integra fondos cotizados en bolsa (ETFs), acciones completas o fracciones de ellas, criptomonedas y portafolios inteligentes.

En Vest consideran que una de las principales barreras que existen actualmente en el mundo financiero son la falta de información y de educación de las personas. Por esta razón, crearon dos herramientas para ayudar a las personas a invertir:

SmartVest. - Son portafolios inteligentes y autogestionados. La tecnología de SmartVest funciona con un algoritmo que te ayuda a invertir en portafolios creados por expertos, y autogestionados. Tomando en cuenta tu tiempo, tu horizonte de inversión y tus objetivos, se genera la mejor propuesta que se ajuste a ti. SmartVest determinará tu nivel de tolerancia al riesgo a través de una serie de preguntas que podrás responder directamente en su app. Smartvest estará analizando el mercado constantemente, realizando operaciones de compra y venta de activos en porcentajes necesarios de manera automática, para mantener alineado y en equilibrio tu portafolio.

Simulador de inversión. - Permite que todos los usuarios puedan practicar sus inversiones antes de tomar la decisión de añadirlas a su portafolio real, pues cuenta con 5 mil dólares ficticios para comprar y vender acciones del interés del inversionista sin necesidad de que transfiera fondos o haga uso de sus recursos reales.

Cabe mencionar que el dinero que se ingrese a la cuenta en Vest está siempre disponible cuando se decida retirarlo, ya que uno de los objetivos de la aplicación es que las personas tengan el control de su dinero de manera sencilla y sin condiciones.

Otra ventaja de Vest es que se puede invertir desde el primer depósito, ya que el dinero que el usuario transfiere a su cuenta, al igual que las inversiones, son en dólares (USD). Además, no existe un monto mínimo de transferencia, y el monto mínimo de inversión va desde 5 dólares para ETFs, acciones y criptomonedas; y desde 10 USD, si se desea aprovechar la herramienta de SmartVest.

Vest está disponible para todas las personas sin importar su nacionalidad, y cuenta con opciones de transferencia SPEI y Wire que facilitan las transacciones.

Respecto a las razones por las que conviene invertir en la bolsa, destacan compensar lo que puede perder una persona en términos de inflación, aprovechar las oportunidades que existen en el mercado bursátil y generar hábitos positivos.

- Sitio web: https://www.mivest.io/