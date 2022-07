Tal como adelantó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios mexicanos y estadounidenses en Washington, el primer mandatario mexicano ratificó que se comprometieron inversiones por 40,000 millones de dólares principalmente para el sector energético nacional.

Durante su conferencia en Palacio Nacional del jueves, el jefe del Ejecutivo dijo que la mayor parte de los recursos comprometidos por firmas estadounidenses irán a infraestructura energética, como ductos y plantas de licuefacción de gas, además de los contratos de exploración y producción otorgados en la administración pasada e incluso actividades como la petroquímica, para la fabricación e intercambio de productos de terciarios, como los fertilizantes.

“Se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir desde ahora hasta el 2024, alrededor de 40,000 millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de licuefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética”, dijo.

Por tanto, recordó que en el sexenio pasado se otorgaron 110 contratos y la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que no tenía precio el petróleo crudo, que no era negocio. Pero ahora que el precio petróleo crudo ha subido de precio ya es más atractivo para quienes tienen esos campos invertir.

Por ejemplo, destacó el descubrimiento Zama, compartido entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el consorcio liderado por Talos Energy, que tiene capacidad para producir hasta 150,000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos. “Los que tenían la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir bajo las condiciones legales, como la evaluación que se hizo, reportó que Pemex tiene más crudo. La operación del campo va a corresponder a Pemex, esto no significa que ellos no puedan también participar en la administración. Y se busca utilizar la infraestructura de Pemex y que se trabaje de manera asociada”, explicó.

Según López Obrador, su homólogo estadounidense Joe Biden instruyó a la Secretaría de Energía y Comercio de su país para la autorización de la compra de la mitad de la refinería de Deer Park.

