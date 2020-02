El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que ya se logró un acuerdo de Interjet con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para el pago cotidiano de turbosina y servicios aeroportuarios, el cual incluye ir recuperando los adeudos pendientes, aunque no detalló los montos. “De repente hay noticias de que quiebra Interjet, que no quiebra, que paga o no paga. No tengo el dato, pero están pagando, casi todos los días y están en un programa que se definió y pagando los rezagos”, comentó el funcionario.

Luego de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa al lanzamiento del Nanosatélite AztechSat-1, también refirió que la aerolínea propiedad de la familia Alemán igualmente logró un acuerdo con el SAT.

[email protected]