Insuficiente presupuesto dificulta la erradicación del trabajo infantil y forzoso en México, advierte el Departamento del Trabajo de EU

La calificación que recibió México sobre la erradicación del trabajo infantil y forzoso, como moderado, obedece, entre otras razones, a que hay lagunas en las operaciones que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), así como por la insuficiente asignación de recursos financieros, revela el reporte del Departamento de Trabajo del gobierno de Estados Unidos, “Informe internacional sobre trabajo infantil y trabajo forzoso”.

En 2021, 25 de las 32 entidades federativas proporcionaron información sobre sus inspecciones laborales estatales y reportaron emplear un total de 304 inspectores del trabajo. Además, la STPS contrató a 24 inspectores del trabajo, con lo que su número total de inspectores laborales llegó a 471”, pero si se considera la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con un inspector por cada 15,000 trabajadores en las economías en desarrollo, México necesitaría emplear aproximadamente 3,552 inspectores laborales.

El año pasado, durante el período reportado, la STPS identificó dos violaciones de trabajo infantil y ocho entidades federativas de las 32, informaron haber identificado un total de 215 infracciones relacionadas con el trabajo infantil.

Cabe recordar que desde el primero de julio de 2020, el Gobierno de México se comprometió a adoptar y mantener en sus estatutos, reglamentos y prácticas parar eliminar, de manera efectiva, el trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infanti.

Datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2019), que fue financiada por USDOL, y realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que 3.1 millones de niños entre las edades de 5 y 17 años se dedican al trabajo infantil, con el 52% de estos niños realizan trabajos peligrosos.

Compromiso erradicar trabajo infantil: CNA

Entrevistado al respecto, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que el sector agroalimentario mexicano se ha dado a la tarea de colaborar tanto con las autoridades de la Secretaría de Trabajo como de la Embajada de Estados Unidos para dar cumplimiento al acuerdo comercial T-MEC que prevé sanciones, “es un tema que nos preocupa y nos ocupa; lo que necesitamos es cumplir y cumplir bien, no sólo para no perder el acceso al mercado americano, si no porque estamos preocupados por nuestra gente”.

Asimismo, dijo que en el futuro se prevé un cambio en los trabajadores del sector primario, en donde no sólo se erradique el trabajo infantil, sino que entre en un proceso de transformación en donde haya mejores condiciones de trabajo, pues en poco tiempo se enfrentará una escasez de trabajadores.

“Hacia adelante yo veo que en México pudiera empezar a faltar mano de obra. El sector agroalimentario ha venido creciendo mucho en los últimos años, ya se está sintiendo esa falta de mano de obra en muchas partes, y yo creo que esto al final de cuentas lo que va a llevar es a mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, mejores condiciones de vida para los trabajadores del sector, que creo que también es muy buena noticia”, sostuvo Cortina Gallardo.

