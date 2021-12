“La inflación no perdona fechas ni calendarios” y durante esta época navideña los mexicanos tendrán que gastar 27% para sus reuniones, tan sólo alimentos y bebidas, más respecto al festejo del 2020, pues el incremento de precios ha impacto en los costos de los comerciantes y se ha trasladado en los consumidores.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un estudio de mercado de lo que se podrían gastar los mexicanos en el Maratón Guadalupe-Reyes–Candelaria 2021, temporada de antojos y bebidas, en el que cuantificó que el gasto pasaría de 6,287 pesos desembolsados en el 2020, a 8,000 pesos promedio, considerando convivios hasta de 10 personas, obviamente sin regalitos ni juguetes. Y mucho menos, sin contabilizar insumos como el costo del gas y electricidad.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, comentó que “el encarecimiento de la vida como la incertidumbre sanitaria que aún vivimos están presentes en la conciencia colectiva del país, provocando un temor fundado. El dinero no alcanza y los alimentos y servicios cada día son más caros. La gente lo sabe, porque lo sufre, pero la nacionalidad mexicana es estoica, además de alegre”.

El sector comercio en pequeño refirió que el precio del pavo, de 6 kilogramos pasó de 500 pesos a 750 pesos para diciembre del 2021; además del precio de pierna de cerdo, cuyo costo era de 750 pesos y en esta ocasión, el sondeo reportó 950 pesos con 6 kilos; y por 2 kilogramos de Bacalao desembolsarán 650 pesos, cuando hace un año fueron 480 pesos

Respecto al tema de bebidas, al consumidor le costará 50 pesos más preparar su ponche respecto al año pasado, pues por 6 litros del tradicional té navideño desembolsarán 300 pesos.

El incremento de costos en los alimentos y bebidas se coloca como un factor inhibidor del sector comercio, quien todavía enfrenta obstáculos por el tema de la crisis económica y la pandemia por el Covid-19.

“Está en juego la salud psicoemocional de la población, el Covid, para todo fin práctico, no es otra cosa que el Grinch al robarnos dos navidades consecutivas. Es tiempo hoy que no ha quedado claro si habrá o no una cuarta ola pandémica, cuando ya flota en el ambiente una nueva cepa, la africana (Ómicron), que vuelve a tambalear a los gobiernos, a hacerlos dubitativos, obligándolos a mandar mensajes encontrados”, comentó el dirigente de la ANPEC.

Por un lado, dicen que no será tan letal como la variante Delta, al igual que se lanza a defender la eficacia de las vacunas; sin embargo, a la vez admiten la necesidad de una tercera dosis de la vacuna como refuerzo, comentó.