Index presionará para evitar sanciones en panel de energía del T-MEC

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) informó que propondrá cambios a la legislación mexicana para que se dé cumplimento a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y evitar con ello sanciones derivadas de un panel de solución de controversias.

Luis Manuel Hernández, presidente del Index, expuso que el “Cuarto de Junto” de México ha comenzado a organizar reuniones relacionadas con ese panel, en el que Estados Unidos y Canadá cuestionan ciertas políticas energéticas que dan preferencias a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que presuntamente violan el T-MEC.

“Ahora, la clave ahí es poder subir los temas en concreto que nos duelen, platicarlos con Estados Unidos y con México, y sobre eso también buscar cómo se van a estar haciendo las adecuaciones al T-MEC para que los legisladores las puedan ver a nivel de detalle que se requiere”, dijo Hernández en una conferencia de prensa este miércoles.

El mecanismo creado para el diálogo directo entre la Secretaría de Economía y los sectores productivos nacionales es denominado “Cuarto de Junto”, el cual tiene la finalidad de estrechar las consultas a nivel técnico para puntualizar intereses y/o sensibilidades de los sectores involucrados.

En el Capítulo 8, que se incluyó en el T-MEC a insistencia del equipo de transición del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se menciona que México es un país soberano y tiene derecho de modificar su Constitución.

Sobre ello, Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors, y Kenneth Smith, socio del despacho AGON, coinciden en que hay que tomar en cuenta que si, al cambiar la constitución, las leyes o las regulaciones, se viola al T-MEC, entonces estás sujeto a solución de disputas y a ser sancionado en consecuencia.

“Creemos que la soberanía no depende de esto, el que tengas competencia regulada no significa que pierdas soberanía (…) Nos preocupa la no certeza comercial, que se defina un tema de soberanía cuando también parte de la soberanía es que los individuos puedan generar comercio”, comentó Hernández.

El Index ha destacado reiteradamente que en algunas ciudades del país hay cortes de energía eléctrica con una duración de, por ejemplo, una o hasta cinco horas, lo que genera costos para las industrias, mientras que donde hay abastecimiento continuo, de cualquier manera se pagan precios más elevados en comparación con los que se cobran en principales socios comerciales de México.

“Al no tener energía, no te da una certeza de que puedas seguir invirtiendo y ahí es donde estamos nosotros, en ese círculo vicioso”, dijo.

A mediados de agosto, Ildefonso Guajardo, quien negoció el T-MEC por parte de México, consideró como “muy difícil” que López Obrador dé elementos a la Secretaría de Economía para hacer modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que permitan evitar el panel y llegar así a un acuerdo en el periodo de consultas que actualmente transcurre.