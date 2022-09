Importancia de la Educación Financiera en México

A medida que los mercados financieros se vuelven cada vez más sofisticados y nos enfrentamos a nuevos paradigmas sociales y políticos, la Educación Financiera es cada vez más necesaria para garantizar tu bienestar.

La educación financiera te permite tener en tus manos herramientas que te permiten saber qué hacer con tu dinero, cómo sacarle el mayor provecho, cómo invertir y lo mejor de todo: ponerlo a trabajar para ti combatiendo la inflación y haciendo que no pierda valor con el tiempo.

Iniciarse en el mundo de la Bolsa no es un asunto de suma complicación, podría ser que tú seas el principal obstáculo al no animarte a invertir por temor a perder tu ahorro o no sentirte con la preparación necesaria para hacerlo.

La importancia de aprender sobre finanzas personales

A nivel individual, la Educación Financiera permite mejorar las condiciones de vida de las personas, al suministrarle herramientas para tomar decisiones con información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. De este modo, aquellos individuos con mayor nivel de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que usualmente se convierte en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto.

Por otra parte, se logra un aumento de la competitividad e innovación en el sistema financiero gracias a que los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios.

Educación Financiera a temprana edad

En la niñez se aprenden los valores y principios que acompañan a las personas durante toda la vida. De igual manera, consideramos que contar con una Educación Financiera desde temprana edad constituye un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y de un país. Por tales motivos, es que la familia y la escuela son los lugares donde los niños deben aprender a dar al dinero el lugar que le corresponde.

¿Cuál es la situación actual de México?

Las inversiones no sobresalen entre los hábitos de la cultura financiera de los mexicanos. Si bien la concientización acerca de la importancia del ahorro como una medida de prevención ha incrementado con el paso de los años, lo cierto es que en nuestro país aún falta mucho por aprender sobre Cultura Financiera.

El primer paso que debemos dar está relacionado con estar en condiciones de saber cuál es nuestro perfil de inversionista. Es de suma importancia conocerlo, dado que esto nos permitirá establecer correctamente nuestra estrategia de inversión, junto con los objetivos y metas que tengamos.

Usualmente la clasificación se establece dentro de 3 perfiles posibles:

Inversionista Agresivo: es aquel que está dispuesto a asumir riesgos mayores a cambio de obtener rendimientos más altos. Usualmente suelen tener horizontes de inversión a largo plazo.

Inversionista Moderado: es quien se encarga de obtener buenos rendimientos y prefiere realizar sus inversiones con un horizonte de mediano plazo sin asumir grandes riesgos.

Inversionista Conservador: la mayor preocupación de los que integran este perfil pasa por contar con la mayor seguridad posible de colocar sus inversiones en instrumentos con bajos niveles de volatilidad y con rendimientos estables, aunque su rendimiento no sea demasiado alto.

Ninguno de los perfiles es mejor que otro, sino que cada uno cuenta con características especiales y para cada uno de ellos existen diferentes instrumentos de inversión que se ajustan a lo buscado.

Una vez establecido el perfil de inversionista, el segundo punto del proceso es uno de los más importantes y consiste en aprender.

Educación financiera para todos

No es necesario ser un experto en finanzas ni tampoco arriesgar tu patrimonio, así como realizar inversiones de grandes montos. Lo único que requieres tener es el suficiente conocimiento como para estar en condiciones de hacer frente a las mejores decisiones financieras.

Y es en este punto donde entran en consideración todas aquellas plataformas que te ofrecen la posibilidad de incursionar en el mundo de las finanzas, sin que importe si sos estudiante, maestro, médico o ama de casa. Debes saber que puedes lograrlo de manera interactiva, didáctica y divertida a través del Reto Actinver.

¿Qué es el Reto Actinver?

