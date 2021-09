El sector empresarial aplaudió el incremento de la inversión pública plateado en el proyecto de presupuesto (PPEF) para 2022, ya que de ser avalado por los legisladores “sería el mayor desde 2009”; no obstante, cuestionó la falta de transparencia en los proyectos anunciados.

Las autoridades han señalado que el paquete de inversión física que contempla el proyecto de presupuesto de egresos para 2022 (PPEF 2022) es muy significativo al sumar 863.2 miles de millones de pesos, equivalente a 3.1% del PIB y 17.7% mayor respecto del monto aprobado para el 2021, alza que sería la mayor desde el 2009.

“Desafortunadamente el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no es suficientemente transparente. No están todos los proyectos que se mencionan en el PPEF (Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación) y la suma de los listados no equivale al total señalado ahí mismo”, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Las cifras confirman que la mayor parte de recursos de inversión en 2022 se destinarán a los programas insignia del gobierno. Tan solo tres de ellos representan la quinta parte de todo el gasto en inversión física proyectado.

Al realizar un análisis económico sobre el listado de obras públicas y otros proyectos de inversión incluidos en el PPEF 2022, el organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refiere que se reportan 1,541 proyectos que suman 576,000 millones de pesos, cifra que se aleja del total de los 863.2 mil millones de pesos proyectados en el PPEF 2022 que se presenta explícitamente en el sitio de transparencia.

“Al parecer en este reporte no se integran todos los ramos del presupuesto, lo que no ayuda al objetivo de transparencia, sobre todo cuando este factor se ha resaltado como uno de los mayores avances del gobierno actual. Hay que tener en consideración que la transparencia es un elemento fundamental para un ambiente de certidumbre para la inversión”, apuntó el CEESP.

Los analistas del sector privado ejemplifican, del total de proyectos listados, solo 79 tienen asignados recursos superiores a los 1,000 millones de pesos, pero los recursos previstos para estos proyectos (473,000 millones de pesos) representan el 82% de la suma total del gasto de los proyectos listados y el 54.8% del total del gasto en inversión física (862.3 mil millones de pesos) propuesto para el 2022.

En el caso de los proyectos nacionales, son los que mayor inversión ejercen. Para el 2022 se listan 273 proyectos de este tipo, de los cuales 188 tienen asignados recursos que suman 397.4 mil millones y representa el 69% de la suma total de los 1,541 proyectos de la lista mencionada y el 46.0% del total de gasto de inversión física proyectado (863.2 mil millones de pesos.

De estos programas, 219 se relacionan con el sector energético administrado por Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esto evidencia el objetivo del gobierno de fortalecer estas empresas, como lo ha afirmado desde el inicio del sexenio, más que promover el desarrollo regional equilibrado.

Dadas las prioridades reveladas en la composición del proyecto presupuestario de inversión del sector público, no hay indicios de la intención de generar una complementariedad o sinergia con la inversión privada, reprobó el sector privado.

