La casa de medición de audiencias INRA defendió la imparcialidad de sus métodos de investigación de mercados y rechazó "los señalamientos equivocados" en su contra, pues dijo que "no están fundamentados y reflejan desconocimiento del tema". Para INRA, la alusión a la compañía que hizo Grupo Radio Centro busca "desviar la atención de otros conflictos ajenos" a la casa de medición.

En un comunicado publicado en periódicos de circulación nacional, Grupo Radio Centro involucró a INRA en el conflicto entre esta radiodifusora y seis de sus competidores, quienes la señalan de manipular sus ratings con el ofrecimiento de dinero a los radioescuchas.

El miércoles, en coincidencia con la 59º Semana de la Radio y la Televisión que organizan los industriales de la radiodifusión agrupados en la CIRT, Grupo ACIR, Imagen Radio, MVS Comunicaciones, NRM Comunicaciones, Televisa Radio y Grupo Radio Fórmula publicaron un comunicado para denunciar públicamente supuestas acciones de manipulación de registros de audiencia por parte de Grupo Radio Centro, desde los micrófonos de Alfa 91.3 FM y a través del locutor Antonio Esquinca. Radio Centro respondió asegurando que la supuesta manipulación se trató de una iniciativa personal de Esquinca, a quien dijo que amonestó por ese motivo, y retó a su competencia a auditar sus propios registros de audiencia y hacer públicos los resultados.

En un comunicado publicado este jueves, Grupo Radio Centro también invitó a analizar "los estudios de medición de audiencia conducidos por la empresa de investigación de mercados INRA, cuyos resultados tienden a distanciarse de los de otras casas encuestadoras, mucho más allá del margen de error típico". En respuesta al señalamiento, INRA informó que "tiene una política de transparencia para con sus clientes y la sociedad en general, por lo que tenemos toda la disposición para efectos demostrativos explicar y justificar el cómo investigamos y nuestros resultados".

INRA aseguró que "emplea un modelo sindicado para la producción de sus estudios", lo que significa que ella misma "financia la totalidad de sus estudios y posteriormente los oferta al mercado para quienes deseen adquirirlos". Esto, informó la compañía, "asegura la imparcialidad en la entrega de resultados de todos los estudios de INRA pues no dependemos de patrocinadores ni de aportaciones particulares para la realización de nuestra investigación y además, no condiciona nuestra investigación a las condiciones o requerimientos a favor de un grupo radiofónico en particular".