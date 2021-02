La Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) suspendió el procedimiento de investigación en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y servicios relacionados que había iniciado en octubre del 2020. La suspensión se dio a propósito de una solicitud de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para reclamar la competencia alrededor de los mercados considerados en la investigación.

El procedimiento del IFT tiene como objetivo determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos en algunos de los más importantes mercados digitales en México. La autoridad investigadora del regulador en materia de telecomunicaciones publicó el 27 de enero de 2021 una notificación con la que suspende el procedimiento con expediente AI/DC-001-2020, “con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, párrafos segundo y último, de la Ley Federal de Competencia Económica”.

La Ley Federal de Competencia Económica establece que si el IFT o la Cofece tienen información de que la otra autoridad conoce de un asunto que le corresponde, “le solicitará le remita el expediente respectivo”. En este caso, la Cofece le solicitó al IFT el expediente AI/DC-001-2020, correspondiente a la investigación alrededor de los mercados digitales. No obstante, debido a que el IFT considera que esta investigación sí es de su competencia, este regulador suspendió el procedimiento y remitió el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

El 17 de diciembre de 2020, el pleno de la Cofece acordó por unanimidad solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que remitiera el expediente AI/DC-001-2020, debido a que la Cofece se considera “competente para conocer y pronunciarse sobre la investigación tramitada en el expediente referido”. En respuesta, durante su Segunda Sesión Extraordinaria, el 26 de enero de 2021, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones estuvo de acuerdo, también por unanimidad, en que el instituto se considera igualmente competente para realizar la investigación, por lo que decidió turnar el expediente al Poder Judicial.

El regulador de las telecomunicaciones publicó, el 22 de octubre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, un extracto del acuerdo con número de expediente AI/DC-001-2020, en el que informó del inicio del procedimiento de investigación sobre los mercados de búsqueda en línea, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y otros relacionados. Entre las empresas o agentes económicos que integran los mercados a los que hace referencia el regulador se encuentran Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Twitter y otras muchas más, que se han visto acorraladas en los últimos años por autoridades en materia de competencia de países de Europa, pero también de Estados Unidos, Australia y ahora México.

“Todo en telecomunicaciones es digital”

Durante la sesión del pleno del IFT, en la que todos los comisionados enfatizaron no conocer el expediente en cuestión debido a que se trataba de una investigación en proceso, el comisionado Javier Juárez Mojica, en línea con lo que dijeron sus compañeros del pleno, apuntó que “todo el escrito de los Comisionados de la Cofece parte de meras suposiciones y no de argumentos concretos, que pudieran resultar aplicables al caso de la investigación de la que están reclamando la competencia”.

El comisionado Juárez Mojica incluso hizo referencia a la investigación en el mercado de la publicidad digital que inició la Cofece en agosto de 2020 y que sigue en curso. Mojica dijo que tal como se había publicado el aviso de investigación de la Cofece, esta podría abarcar a servicios de televisión digital terrestre, radio digital, televisión y audio restringido en su formato digital.

“Digo, ya prácticamente todo en telecomunicaciones es digital”, dijo Mojica en la sesión del pleno, aunque añadió que no se había acudido a un conflicto competencial con la comisión por esta investigación en el mercado de la publicidad digital, “porque tratándose de porque tratándose de una investigación me parece que partimos de la buena fe. Yo esperaría que esa investigación no verse sobre aspectos que son competencia exclusiva del IFT, porque entonces sí tendríamos que reclamarles la competencia”.

Esta es la segunda vez en que el IFT y la Cofece se enfrentan en los tribunales por un asunto de competencia vinculado a mercados digitales. Ya en 2019, el IFT había reclamado para sí ante el tribunal especializado la capacidad de decidir sobre la fusión entre la plataforma digital de transporte Uber y la plataforma de delivery Cornershop. No obstante, el tribunal le dio la razón a la Cofece, que permitió la concentración apenas en diciembre de 2020.

¿Y Monreal?

Esta nueva batalla en tribunales entre el IFT y la Cofece resuena también en las intenciones del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, de regular las plataformas de redes sociales en México y de establecer al IFT como el ente regulador de este tipo de compañías.

Según la iniciativa del senador, principal operador en el Senado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el IFT sería el encargado de llevar el registro de las redes sociales y de resolver las cuestiones de agresión, noticias falsas y derechos de autor que se susciten en éstas.

Según especialistas de la industria, entre los elementos que más preocupan a los operadores privados de plataformas de comunicación digitales está el argumento que esgrime que, dado que las redes sociales requieren de servicios de telecomunicaciones para funcionar, el instituto es la autoridad facultada para supervisarlas. Esto preocupa a las plataformas digitales, que temen que esta argumentación pueda ser aprovechada por el instituto para comenzar a dirimir sobre ellas en términos de competencia económica.

La Ley Federal de Competencia Económica otorga 10 días al tribunal especializado para tomar su decisión sobre la competencia de la nueva investigación sobre la industria digital. Pero el proceso puede tomar más tiempo, un periodo en el que el IFT podrá intentar convencer a la opinión pública acerca de quién tiene mayor competencia en los mercados digitales, si él o la Cofece.

