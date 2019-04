El Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) busca que el Congreso de la Unión considere una adecuación a la Ley Federal de Derechos (LFD) y que estos cambios alcancen a los próximos procesos licitatorios de espectro radioeléctrico, principalmente para aquellos que tendrán que ver con los primeros desarrollos de la tecnología 5G en el país.

La actual Ley Federal de Derechos fue construida conforme la realidad económica del país de varios lustros atrás, cuando las subastas de espectro tenían un objetivo recaudador, pero poco fin en el despliegue de coberturas y nuevas tecnologías de comunicación.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT, sostuvo que el regulador ya ha sostenido pláticas con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, a quien presentó su diagnóstico sobre las complicaciones que enfrentan los operadores en pagos de derechos futuros cuando logran adjudicarse frecuencias radioeléctricas y los retos que enfrenta el mismo regulador a la hora querer colocar espectro en el mercado.

“Tenemos un problema muy importante con el espectro y tenemos que recalcarlo: las telecomunicaciones no son lo que fueron hace quince años. La mayor parte del espectro estuvo asignado en esas condiciones y del valor que tenemos hoy, cerca del 90% del valor del espectro está determinada por los pagos de derechos, derechos establecidos con esa visión”, dijo Gabriel Contreras en el foro Conecta México que reúne a industriales de la telecomunicación y radiodifusión mexicanas este 3 y 4 de abril.

“Es muy poco lo que se tiene como el valor de la puja en una licitación (…) esto, en el largo plazo, no parece sostenible; van a seguir pagando y vamos a tener que licitar más espectro, pero esa proporción de los operadores respecto a sus ingresos también crea asimetrías respecto al agente económico preponderante. Hay que hablar con el Congreso y hay que impulsar una agenda sobre los valores generales de derechos. El espectro es un bien del dominio público y debe implicar un retorno de recursos para el Estado, pero tenemos que asegurarnos que ese insumo tan importante para despegar la conectividad social no se convierta en los hechos en dinero que no vaya al despliegue de infraestructura para que se pueda estar creciendo”.

El IFT alista más de cuatro licitaciones de espectro para servicios de televisión, radio, complementos satelitales y futuros servicios de 5G.

En principio, el IFT tiene previsto licitar bloques de espectro AWS y de 2.5 GHz este año, después seguirá con otro proceso para radio y televisión, los complementos satelitales y seguidamente irá con las primeras subasta de 5G, con la colocación de las bandas de 3.4 GHz y de 600 MHz en el mercado.

De momento, el IFT ha dicho que los fabricantes, operadores, analistas y organismos civiles interesados en la industria de telecomunicaciones conocerán antes de junio un plan del Instituto Federal de Telecomunicaciones que detallará las frecuencias disponibles y susceptibles para ser explotadas en servicios de quinta generación o 5G y otras tecnologías relacionadas.

De ser así, México se convertirá en el primer país latinoamericano en contar con una hoja de ruta bien establecida sobre explotación de espectro para 5G en bandas, como por ejemplo, de 3.4 GHz y en las frecuencias milimétricas que van de los 24 a los 86 GHz, y entonces la industria contará con mayor certeza de hacia dónde y en qué plazos orientar sus inversiones en este rubro.

Sólo Europa y naciones de Asia han bosquejado con mayor claridad y licitado ya frecuencias para este tipo de comunicaciones hombre-hombre o máquina-máquina.

El regulador ha adelantado que todas esas subastas no saldrán al mercado con espíritu recaudatorio, aunque sí se apagarán a parámetros de la Ley Federal de Derechos.

