Después de cinco años de retraso y de haber postergado su obligación de emitir los Lineamientos de Gestión del Tráfico y Administración de Red en varias ocasiones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso a consulta publica el anteproyecto de estos lineamientos, que forman parte de los Lineamientos de Neutralidad de la Red.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización de la sociedad Civil dedicada a la defensa de los derechos de las personas en el entorno digital, advirtió que los lineamientos que el IFT puso a consulta amenazan la neutralidad de la red y la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la organización aseguró que estos lineamientos favorecen los intereses de las empresas de telecomunicaciones. R3D argumentó que a través de mecanismos como los servicios diferenciados o especializados que constan en el capítulo III de la propuesta, el IFT permite que “las empresas de telecomunicaciones puedan dar un trato preferencial al tráfico de aplicaciones, servicios o contenidos en internet que paguen para ello”.

Para la organización, esto abre la puerta a que empresas proveedoras del servicio de internet, como Telmex y AT&T, favorezcan sus propios servicios, aplicaciones y contenidos perjudicando la innovación y la competencia de startups y emprendedores.

Sin el principio de la neutralidad de la red, Internet no sería lo que conocemos. ¡Debemos protegerlo! https://t.co/0Q05UTDPiK — R3D (@R3Dmx) December 19, 2019

De acuerdo con el documento puesto a consulta por el IFT, los Proveedores de Servicio de Internet (PSI) “podrán poner a disposición de los usuarios servicios diferenciados”. Estos servicios diferenciados consisten en “la posibilidad de auspiciar el costo generado por los usuarios finales a partir del consumo de contenidos, aplicaciones o servicios específicos en cualquier plan o paquete contratado por el usuario final”.

Los lineamientos también permiten a los operadores habilitar el acceso gratuito a contenidos, aplicaciones o servicios de cualquier plan o paquete contratado por el usuario final, una práctica que es común en la oferta de los proveedores de servicio de internet, pero que hasta el momento no está regulada.

La propuesta refiere además que las empresas de internet no podrán ofrecer, publicitar comercializar o contratar como un servicio de acceso a internet el acceso restringido de los usuarios finales a cualquier contenido, aplicación y servicio; lo que quiere decir que si Telmex o AT&T ofrecen acceso restringido a una aplicación o aplicaciones, esto no puede ser considerado como servicio de acceso a internet y no puede ser vendido o publicitado como tal.

Acusan censura

Además del trato preferencial que R3D ve en el anteproyecto de los Lineamientos de Gestión y Administración de Redes, la organización denunció que este abre la puerta a la censura gubernamental, al facultar a las autoridades a solicitar bloqueos en internet, “una situación que implicaría una grave violación a la libertad de expresión en linea”, refiere el comunicado.

De acuerdo con el anteproyecto de los lineamientos, los proveedores de servicios de internet podrán bloquear, de manera temporal, el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a los usuarios finales. Según el documento puesto a consulta pública hasta el 6 de marzo del 2020, este bloqueo sólo podrá realizarse si se presentan las siguientes situaciones:

Riesgo, técnicamente comprobable, a la integridad y seguridad de la red, a la privacidad o a la inviolabilidad de los usuarios finales:

Congestión excepcional o temporal de la red; Situaciones de emergencia o de seguridad nacional previstas en la ley; A petición expresa de la autoridad competente y A petición expresa del usuario final.

Los Lineamientos de Neutralidad de las Redes basan su existencia en el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014. Según el artículo, los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el IFT conforme a siete principios:

Libre elección de los usuarios para acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los proveedores. No discriminación de la calidad del servicio que prestan los proveedores de acuerdo con los contenidos o aplicaciones que visiten los usuarios. Los proveedores deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Los proveedores deberán publicar en su página de Internet la información relativa a las características del servicio que ofrecen. Los proveedores podrán gestionar el tráfico y administrar la red de acuerdo con los lineamientos del IFT. Los proveedores deben de preservar un mínimo de calidad en el servicio que ofrecen. El IFT debe fomentar a través de los lineamientos el desarrollo sostenible de infraestructura.

“En definitiva, el Anteproyecto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que hacemos un llamado a todas las personas usuarias de Internet, organizaciones, start-ups, proveedores de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet, especialmente las pequeñas y medianas, a participar en la consulta pública y expresar su rechazo al Anteproyecto. Un Internet libre para todos y todas es lo que está en juego”, refirió R3D en el comunicado.

[email protected]

kg