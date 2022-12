IATA duda de viabilidad de aerolíneas estatales

Ginebra, Suiza. El proceso de creación de la nueva aerolínea del gobierno de México avanza en trámites a la par que surgen dudas sobre su viabilidad como negocio.

No tenemos muchos ejemplos de compañías estatales recién formadas que sean un éxito”, dijo el director de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Willie Walsh, quien destacó que en este momento lo que sí debe ser una prioridad es hacer que México vuelva a tener la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y con ello las aerolíneas locales tengan opción de crecer en ese mercado.

Las autoridades aeronáuticas también deberán asegurarse de que no vuelva a ocurrir la degradación. Desde su perspectiva, generalmente las empresas estatales tienen una agenda política y no una comercial, por lo que no encuentra algo positivo en dicha posibilidad y consideró que no deben competir.

Luego de participar en el encuentro anual con medios de la organización, destacó un caso excepcional de aerolínea estatal: Qatar Airways, del Estado de Qatar, que participa directamente en la cadena de valor relacionada (aeropuerto, duty free, servicios de aviación, catering, carga o publicidad), lo que ha generado conexión diaria con más de 100 destinos a nivel mundial.

Para el directivo, la propuesta de México (de tener la aerolínea operada por Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional), en términos de negocio, es poco viable porque normalmente una estructura estatal tiene influencia política y no permite tener la operación en un sentido comercial.

En línea con la intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que la nueva aerolínea inicie operaciones en un año, al mismo tiempo que el Tren Maya, hay un par de acciones en marcha para permitir su creación.

La primera fue comentada a El Economista por personas que participan en el tema: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya está analizando diversas posibilidades para que el grupo militar pueda administrar la aerolínea sin contravenir la Ley de Aeropuertos.

“En la discusión técnica se ha planteado también la pertinencia de que los aeropuertos privados puedan tener, o no, participación en aerolíneas nuevas o ya creadas. Es un tema que se llevará varios meses de análisis y lo hemos venido trabajando con la intención de mejorar la conectividad”, explicaron.

