Hay lentitud en los procesos legitimación, a pesar de las dos etapas que se implementaron

A menos de un mes de que entre en vigor la tercera etapa de la reforma laboral, que sumará a 11 entidades federativas, especialistas del sector acusan dilación en los procesos y trámites que deben realizar las organizaciones sindicales para dar cumplimiento al proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo.

En ese sentido Germán de la Garza de Vecchi, líder de Servicios Laborales en Deloitte México, comentó que la implementación de la reforma en materia colectiva “ha sido lenta y los sindicatos han sido presas de trámites y burocracia, lo que está implicando que haya pocos Contratos Colectivos de Trabajo legitimados”.

De acuerdo con cifras de la autoridad, de los 500,000 contratos colectivos existentes en el país, luego de tres años, se ha logrado la legitimación de 1.3% de los contratos y la fecha límite para dar cumplimiento a esta obligación es el primero de mayo de 2023.

Por lo que, señala De la Garza de Vecchi, las dos primeras etapas de la reforma han tenido claroscuros, si bien se dice que los conflictos se resuelven más rápido, también es cierto de que no se ha avanzado en la medida que se requiere, dados los cambios que exige la reforma laboral.

“En la parte individual, me parece que aún falta cultura de conciliación y no obstante el cambio en el procedimiento, los juicios siguen presentando un reto económico muy importante para las empresas por lo que me parece que el beneficio esperado aún no se ha visto'', destacó.

Por su parte, Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo, que aglutina a centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México (CTM); la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC); al Sindicato de Petroleros y Electricistas, denunciaron que hay retraso en los procesos de legitimación.

Datos de la secretaría del Trabajo destacan que el Congreso del Trabajo, en 2021, reportó más de 3,400 contratos colectivos registrados; y hasta julio de este año el registro es de 2,345.

El presidente del CT, dijo que en la práctica el proceso de legitimación, “hemos encontrado imprevistos que retrasan los trámites requeridos, como lo es el caso de las legitimaciones de los contratos colectivos, que dada esta situación, no se alcanzarán a hacer con todos. Debido a los tiempos establecidos para cumplir con todas las etapas”.

En ese sentido, pidieron diálogo para lograr cumplir con todos los compromisos.