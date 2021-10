Este 2021 se celebra una década de Industria 4.0, el término que se acuñó en la Hannover Messe en Alemania en el año 2011, como una búsqueda de poder definir lo que estaba sucediendo a nivel global hace 10 años, así lo consideró el director general de Hannover Fairs México, Bernd Rohde en entrevista con El Economista.

Y es que la Deutsche Messe (Hannover, Alemania) se ha convertido en uno de los principales organizadores de ferias comerciales de bienes de capital, organiza una amplia variedad de eventos en Alemania y de todo el mundo. Por ejemplo, organiza CEBIT (negocio digital), CeMAT (intralogística y gestión de la cadena de suministro), didacta (educación), LABVOLUTION (tecnología de laboratorio), AGRITECHNICA (maquinaria agrícola) y EuroTier (producción animal) e IAA Commercial Vehicles (transporte, logística y movilidad; organizado por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, VDA).

Año tras año, Hannover Messe es el escaparate de la industria y un catalizador para temas futuros como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la producción sostenible, movilidad inteligente, energía del futuro y 5G, en las ferias que se llevan a cabo en: Hannover en Alemania, Chicago, Estados Unidos, Shanghái, Singapur y León, en México.

México

Industrial Transformation México 2021 se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en el Poliforum León, Guanajuato. El evento contará con 165 expositores nacionales e internacionales (Alemania, Estados Unidos, Francia, entre otros) y 21,000 visitantes en 9,000 m2 de exposición, un programa de más de 70 conferencias magistrales, así como el programa educativo Futuristic Minds y un área de Start Up Pitch para los jóvenes emprendedores.

“Una de las aportaciones más importantes de la feria Hannover Messe en México sería es que estamos logrando que Industria 4.0 sea un tema coloquial para que pequeños y medianos empresarios, el tema de Industria 4.0 sonaba distante, sonaba caro, sonaba complicado como sólo para esas grandes compañías transnacionales”, comentó Rhode.

Consideró que al bajar los costos significativamente para que conozcan la expo, antes los empresarios tenían que ir a las ferias internacionales en Chicago, Hannover o en Shanghái para conocer las tecnologías avanzadas, “y eso lo hacía más difícil, o era la excusa perfecta, no tengo visa, no tengo tiempo o no hablo inglés. Ahora estamos a la vuelta, estamos en León, en medio de México y eso, lo facilita mucho”.

El ITM 2021 contará con seis áreas de exposición, un programa de más de 70 conferencias y un programa paralelo de actividades que incluyen: La Semana de Innovación y Entrenamiento de IEC4.0, ITM Mujeres, la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la Alianza del Pacífico, el Make-a-ton Futuro Circular, la Cumbre de Educación Dual, entre otros.

Explicó que será un evento híbrido que comienza una Noche de Industriales, un evento que quiere copiar al evento glamoroso que se realiza en Alemania.

“Una novedad es el programa de estudiantes lo sacamos del recinto por el tema de Covid-19 y lo estamos llevando a Explora Centro de Ciencias, que está a 30 metros del Poliforum León y ahí, correremos un programa paralelo en las diferentes ubicaciones”, dijo el director general de la feria en México.

Rhode mencionó un aspecto fundamental para la Hannover Messe en México es el tema de los talentos y la ventaja demográfica. “Un país ya no avanza industrialmente por tener sueldos bajos, realmente el valor de la gente joven en México es su capacidad, su talento y su motivación.

Educación

Las universidades y el sector educativo se encuentran en una discusión que no solo aplica a México, sino también para Alemania, Japón, Estados Unidos, el sector educativo va a tener que cambiar. La realidad es que hoy en día, el tipo de carreras donde se tiene que cursar una licenciatura de 4 años, posteriormente, una maestría, un doctorado, son entre 8 o 9 años en carreras universitarias, eso hoy en día ya no funciona, lo que yo aprendí en la universidad y yo lo quiera aplicar es probable que eso ya sea obsoleto”, mencionó Bernd Rhode.

“Las carreras van a tener que transformarse, ser más específicas, más cortas y centradas a lo que el individuo quiere y lo que la empresa necesita por eso se requieren programas como el de Educación Dual, que conlleva esa parte académica en el aula, y pero también la parte práctica en la empresa”, dijo Rhode.

Actualmente, hay muchas personas en Alemania por ejemplo, que sin doctorado, sin maestría, sin carrera universitaria, sino con carrera técnica, ganan realmente lo mismo. “Lo que tengo que buscar como estudiante es una carrera técnica, una carrera dual que a mí me llene, en el segmento de lo que a mí me gusta y que, finalmente, encuentre una empresa que necesita ciertas bases. En México, cualquier estudiante con una buena capacitación va a encontrar un buen lugar de trabajo”.

Tendencias

Bernd Rhode explicó que hay muchas aplicaciones desde personales hasta realmente muy específicas profesionales que nos han facilitado la vida. “Por ejemplo, un montacargas con mantenimiento predictivo, en donde la máquina manda un mensaje al proveedor, el proveedor envía un técnico al puerto para cambiar la banda, a lo mejor en una hora de comida o a las 3 de la mañana cuando no esté en uso y así, el montacargas siempre va a funcionar 24 horas al día, los 365 días del año”.

Explicó, que “los archivos médicos para los hospitales, los inventarios, en un momento crítico cuando no había camas en terapia intensiva, los respiradores, los antecedentes médicos de los pacientes, cosas tan sencillas de sí el paciente tiene alergias, si entra desmayado a un hospital y tiene Covid-19.

“Toda la digitalización del sistema médico a nivel global y también en México se dio a pasos agigantados, cuando diferentes hospitales se empezaron ayudar, cuando alguien llamaba a una ambulancia y la ambulancia podía conocer la disponibilidad de servicios.

“Otros segmentos que están revolucionando la industria de los restaurantes son las impresoras 3D, hoy en día cuando uno va a un restaurante italiano cada quien tiene su pasta de preferencia. Antes, los restaurantes tenían que tener un inventario enorme y ahora en Europa, ya tienen una impresora de pasta, tienen la masa de fábrica que lo provee, el cocinero, le pone la impresora imprímeme fetuccini o lo que el cliente pida”, dijo el director general de Hannover Fairs México.

Explicó que las impresoras 3D en el sector médico, están haciendo la gran transformación, “si me fracturo el cráneo en un accidente automotriz, y me tienen que sustituir una parte del hueso, anteriormente, te abrían y te dejaban una semana medio abierto en el hospital, convaleciente mientras llegaba la pieza, posteriormente te volvían a abrir y te ponían tu refacción. Hoy en día, en muchos quirófanos del mundo tienen estas impresoras 3D y conforme te están operando, se está imprimiendo la pieza que tu necesitas y en una operación te sustituyen esa parte, eso reduce los costos y facilita mucho.

“En el caso de las refaccionarias, antes tenían millones de refacciones en el inventario, pabellones completos y la gente tenia que andar buscando una pieza, próximamente ese tipo de piezas se van a poder imprimir en vivo, en tamaño y con un costo mínimo de lo que tenemos ahora.

“En todas las aplicaciones que vemos y que tenemos nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente”, concluyó el director general de Hannover Fairs México, Bernd Rohde.

patricia.ortega@eleconomista.mx