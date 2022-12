Guiño de Uruguay al CPTPP mete presión al Mercosur

Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay se quejaron con Uruguay por avanzar con sus negociaciones comerciales en la colectora del Mercosur, esta vez con los países socios del Acuerdo Transpacífico.

Y les advirtieron que se reservan el derecho a tomar las acciones jurídicas que consideren pertinentes dentro del bloque que la próxima semana se reunirá para el recambio de la presidencia protémpore.

"Ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria, y teniendo en cuenta la posible presentación, por la República Oriental del Uruguay, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur tienen a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial".

La advertencia que hicieron los tres países en la comunicación diplomática está basada en los estatutos del Mercosur y en la interpretación de una norma que establece que ninguno de los socios del bloque puede mantener negociaciones comerciales de forma unilateral.

La reacción surge a partir de información en la prensa vecina sobre las gestiones del canciller uruguayo Francisco Bustillo Bonasso de gira por Australia y Nueva Zelanda. En una cita con líderes políticos del país, previa a su partida, el canciller habría referido a tres reportes del Ministerio de Economía, la Cancillería y el BID sobre las potencialidades de una incorporación al bloque que hoy forman Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.

Las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay publicaron un tuit de manera conjunta y con un mensaje idéntico en una acción de presión 2.0 que tendrá su equivalente en la cumbre de cancilleres y jefes de Estado del 5 y 6 de diciembre en Montevideo. Allí Uruguay, el anfitrión, cederá el mando temporal del bloque otra vez a la Argentina.

El martes 6 será el turno de los Presidentes. Las últimas cumbres regionales pusieron en el centro de la atención a Lacalle Pou con sus embestidas retóricas contra el Mercosur por actuar como un "lastre" -cuestionando los frenos proteccionistas de la Argentina- así como su anuncio intempestivo sobre conversaciones con China a nivel bilateral para un tratado de libre comercio que hasta cayeron mal en su aliado político, Brasil.

Nos asiste el derecho internacional: Lacalle Pou

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió a la carta de los socios del Mercosur. "Nos asiste el derecho internacional, nos asisten hechos recientes de decisiones que no son tomadas por consenso, por ejemplo, la primera rebaja de los aranceles acordada entre Brasil y Argentina. Y la segunda, Uruguay participa de una baja de aranceles además de un acuerdo muy bueno que se hizo para beneficiar los productos y servicios de zona franca de nuestro país cuando pueden ser exportados al país del norte", aseguró este miércoles en conferencia de prensa.

Lacalle agregó que, pese a la carta de los socios, Uruguay entregará el pedido de adhesión, de la mano de Francisco Bustillo que ya se encuentra en viaje a Nueva Zelanda. "La vamos a hacer. Nos sentimos en todo el derecho de hacerla", aseguró. "Entendemos, aunque no compartamos, el reclamo de los tres países. Hemos sido muy frontales en el mano a mano. Hemos sido muy frontales en las reuniones del Mercosur y tenemos una la semana que viene que va a estar entretenida y vamos a hablar de estos temas", afirmó en relación a la cumbre del bloque que se celebrará en Montevideo a partir del 5 de diciembre.

Las razones del juego unilateral de Uruguay

En la celebración por los 30 años del Mercosur, en marzo de 2021, Lacalle Pou arrojó la primera piedra. "Lo que no puede ser ni debe ser (el Mercosur) es un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se puede mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Uruguay necesita avanzar". Desde el Gobierno interpretan que, al igual que entonces con Corea del Sur y luego con China -que hoy se mantiene al nivel de los estudios de factibilidad-, el gobierno de Lacalle Pou hace uso de la política exterior en clave regional y tensa la situación en el Mercosur como parte de su agenda doméstica. (Con información de El Observador/Uruguay)