Como parte de las metas globales en sustentabilidad para el 2025 de Grupo Modelo, en el rubro de agricultura inteligente, José Luis Taylor, director de Agronegocios y Sustentabilidad en AB InBev, platicó sobre cuáles han sido los programas que han implementado, los objetivos y resultados: “Por historia, nosotros siempre habíamos mirado hacia dentro al tratar de eficientar nuestros procesos cerveceros, pero ahora el objetivo es salir más allá de nuestras puertas e implementar acciones para ayudar al ecosistema que rodea nuestras instalaciones, sobre todo de alto riesgo hídrico. Por ejemplo, en la zona que hoy tenemos que va de México hasta Perú, hay siete plantas de riesgo y la de mayor riesgo está en México, en el estado de Zacatecas. Por esta razón, estamos implementado acciones muy importantes como la creación de un fondo de agua”.

Respecto al rubro de agricultura, José Luis comentó que la meta al 2025 es que 100% de los agricultores de la empresa esté capacitado. Actualmente, la empresa cuenta con una base de 4,000 agricultores tanto en México y Ecuador, aunque la mayoría está en México, debido a que en el país se producen 20,000 toneladas de cebada. Asimismo, explicó que desde hace dos años, 100% de la cebada utilizada es producida por agricultores mexicanos, hay que precisar que hace tres años importaban 30% para el consumo. Además, indicó que quieren contribuir con el nuevo gobierno en la política de no importar ciertos granos. “Vamos a comenzar con maíz amarillo, éste es un anuncio muy importante que ha sido recibido bien por los productores y el gobierno federal, debido a que hoy por hoy, todo el maíz amarillo que utilizamos como ingrediente natural para la cerveza se trae de Estados Unidos. La idea es que ahora lo produzcamos también en México como un cultivo alterno a la cebada para que los productores tengan un doble beneficio en agricultura por contrato, donde ellos pueden tener una garantía de precio, de recepción y de pago”.

Agricultura inteligente

Con la finalidad de contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, esto es Ciudades y Comunidades Sostenibles, Grupo Modelo busca que 100% de sus agricultores esté capacitado, conectado y empoderado financieramente. En el tema de entrenados, José Luis Taylor explicó que han implementado guías de cultivo para los productores sobre todas las variedades de cebada para que de alguna manera ellos adopten mejores prácticas agrícolas. Grupo modelo tiene un laboratorio en Colorado, Estados Unidos, donde desarrollan nuevas variedades de cebada, por lo que su labor es darles toda la información técnica para que los agricultores la cosechen de forma adecuada, por ejemplo, dan capacitaciones sobre fertilización, uso de agua, de siembra, entre otros. Respecto al tema de conexión, mencionó que a través del programa Conecta Modelo, los productores vía mensaje SMS reciben información técnica, comercial y climática. “El primer logro de este programa es que los productores pequeños que antes no sabían cuál era el precio y se dejaban llevar por los intermediarios, ahora reciben un mensaje con realmente el precio al que pueden aspirar y el que Grupo Modelo paga. Además, también les avisamos cuando viene una plaga o alguna enfermedad para el cultivo para que ellos puedan atacarla con más oportunidad. Otro programa es el de Cebada Inteligente, ésta es una iniciativa global, en la que cada productor sube información sobre cuándo sembró, cómo fertilizó, cuánta semilla utilizó y desde el celular puede sacar un resultados sobre cómo le fue. También reciben información climática, pero a nivel parcela. No obstante, el reto es que los agricultores cuenten con teléfonos inteligentes para que puedan recibir esta información”, mencionó.

Por último, acerca del tema de empoderamiento financiero, Taylor indicó que están haciendo varios esfuerzos, por ejemplo: “Negociamos con instituciones financieras para que ellos tengan una mayor facilidad de acceso a crédito; también estamos haciendo un entrenamiento financiero porque hemos detectado que los pequeños agricultores muchas veces no saben cómo costear su producción, no saben qué hacer con sus ahorros, cómo darse de alta en Hacienda, cómo generar trámites para tener acceso a crédito, por lo que les damos educación financiera. Nosotros queremos hacer que nuestra cadena de suministro sea sostenible; es decir, si al agricultor no le va bien, se va a otro cultivo o el campo pierde interés para los jóvenes”, finalizó.

