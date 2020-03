Brasil retira decreto que permitía a compañías suspender salarios

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retiró un decreto que permitiría a las empresas retener los salarios durante un máximo de cuatro meses durante el brote de coronavirus.

Bolsonaro afirmó que revocaría la parte del decreto que permitía la suspensión salarial por parte de las empresas. El decreto fue severamente criticado por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, asegurando que propagaría el pánico en la sociedad brasileña.

Este lunes, Bolsonaro había anunciado la nueva medida provisional laboral, la cual permitirá a las empresas suspender los pagos de los trabajadores que no acudan a sus centros de labores durante la pandemia hasta cuatro meses.

La medida protegerá a los empleadores que no tengan personal “indispensable” laborando en sus empresas, para no abonar los pagos de los trabajadores, pero los obliga a mantener algunas de las prestaciones, como los servicios médicos, informó O Globo.

Esta decisión fue criticada por la oposición, pues asegura que las autoridades debieron solicitar créditos a los bancos nacionales para ofrecerles a las empresas la opción de continuar con los pagos de los trabajadores y así evitar dañar al sector obrero.

Otras medidas que serán aplicadas son el trabajo a distancia, el uso de las vacaciones individuales o colectivas y un banco de horas que implica que a futuro los trabajadores “deban” las horas que no acudieron a sus centros de trabajo. (Agencias)

Argentina dará pago único de US157 a trabajadores informales

Era una de las medidas que el propio Alberto Fernández había adelantado en Argentina cuando anunció la cuarentena obligatoria el pasado jueves: un alivio a los sectores informales y monotributistas que habían quedado afuera del paquete de ayuda económica por la crisis del coronavirus. Recién, con una presentación ante la prensa, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, confirmaron que se abonará una suma fija y por única vez en abril de 10,000 pesos (157 dólares) para las familias que por el aislamiento no puedan percibir otros ingresos.

De esta manera, el “ingreso familiar de emergencia” apunta a generar un ingreso a “trabajadores independientes y monotributistas de Clase A y B entre 18 y 65 años”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que, de extenderse la crisis, “podría repetirse”.

Según los funcionarios, el universo beneficiado será de 3.6 millones de familias. Se trata de asalariados que no reciben ningún otro tipo de ingreso en el hogar, ni jubilación, ni pensión, ni ningún otro tipo de ingreso. “Se busca que el Estado llegue a familias que hoy no están protegidas por otras prestaciones”. Adelantaron que la norma será publicada en el boletín oficial. Se abrirá una página web para anotarse para recibir el subsidio. Algunos de sus requisitos serán: ser argentino o residente legal con dos años, no poseer otro ingreso y no tener un patrimonio importante ni renta financiera. (El Cronista/Argentina)

Grupo Éxito anticipará los pagos de abril a pymes proveedoras en Colombia

Como una manera de mitigar los impactos económicos del Covid-19, Grupo Éxito anunció que se anticiparán los dos pagos de abril a 867 pequeños y medianos proveedores lo que les permitirá alivianar sus dificultades con el flujo de caja y ayudará a la conservación del empleo.

Para ello, Éxito comunicó que serán más de 60,000 millones de pesos (14 millones de dólares) los que se destinen al anticipo de pagos de abril para estos proveedores

“Con este anticipo en los pagos queremos apoyar a los proveedores que día a día trabajan por la construcción del país y lograr que en estos momentos de dificultad en sus flujos de caja como consecuencia del Covid-19 encuentren un alivio económico y puedan continuar no sólo con la operación de sus negocios, sino también con la preservación del empleo en el país y seguir siendo el motor del desarrollo y el progreso”, explicó Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito.

Éste también destacó que esta medida cubre 100% de los pequeños y medianos proveedores de frutas, verduras, huevos, carne, pescado y pollo. Al igual, la compañía indicó que se unió al acuerdo de autorregulación del comercio colombiano, que está firmado por los comerciantes agremiados en la Fenalco. En éste, se hace un llamado a todos los integrantes de la cadena de abastecimiento a manejar racionalmente los precios, evitar acaparamiento y especulación. (La República/Colombia)

Gobierno colombiano devolverá el IVA a 1 millón de familias

Frente a la emergencia por el Covid-19, Colombia puso en marcha diferentes estrategias encaminadas a disminuir el impacto de la crisis en la vida cotidiana de los colombianos; se anunció que el 31 de marzo se hará la devolución del IVA a 1 millón de familias a nivel nacional.

Entre tanto, también se mantienen en pie las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque de los subsidios que cobijan a las personas vinculadas al programa de Familias en Acción que administra el gobierno nacional. “Vamos a estar entregándole a más de 2.6 millones de familias un giro adicional de Familias en Acción”, dijo.

Según el mandatario, eso significa que en promedio, dependiendo del número de hijos, las familias van a recibir cerca de 334,000 pesos colombianos (80 dólares). (La República/Colombia)

Perú: ventas de abarrotes se duplicaron durante una semana

En Perú se ha observado un comportamiento de crecimiento de las ventas que los supermercados no esperaban. La consultoría Lock y Asociados detalla que el canal de supermercados venía mostrando crecimientos moderados, creciendo 3.2% en el 2019. Esta tendencia seguía en las primeras semanas del año, pero despegó en marzo del 2020. “Si comparamos las ventas de los supermercados por semana de este año con las del 2019, encontramos que en las primeras nueve semanas del año no hay grandes variaciones, mostrándose las ventas con valores por encima a los del 2019, es a partir de la semana 10 donde las ventas empiezan a mostrar crecimientos para llegar al pico en la semana 11 (del 9 al 15 de marzo), mostrando una variación de 52% la misma semana del año anterior”, sostiene. (Gestión/Perú)

Covid-19 afecta actividad empresarial de manera drástica: Codelco

Octavio Araneda, presidente ejecutivo de la Codelco, difundió internamente una carta en la que describe el duro momento por el que atravesará la industria minera. “Tengo plena conciencia de que ésta es una crisis sanitaria histórica, provocada por un virus altamente contagioso que golpea con especial violencia a los adultos mayores y a los enfermos crónicos. Lo preocupante y doloroso es que esta pandemia no nos ofrece ninguna claridad de cómo será el desenlace”. Dijo que no hay casos detectados al interior de la empresa, “pero no podemos prever cómo esta crisis sanitaria nos golpeará como personas, como equipo y como empresa”. Destacó que se tomaron medidas como “dotar a los equipos médicos de lo necesario para asegurar una rápida respuesta. (Diario Financiero/Chile)