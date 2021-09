Pese a que el presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró en más de una oportunidad en su viaje a Estados Unidos, al igual que el titular de Economía, Pedro Francke, que su gobierno no expropiará, el primer ministro Guido Bellido, usó su cuenta de Twitter para afirmar que se “nacionalizará” el yacimiento de Camisea si es que la empresa concesionaria no renegocia el reparto de utilidades a favor del Estado.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, dijo Bellido por Twitter.

Como se recuerda, durante la campaña presidencial el entonces candidato Pedro Castillo prometió “recuperar el gas de Camisea”, así como otros recursos estratégicos. Su estrategia -según sus palabras en campaña- es renegociar con el consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, para destinar toda su producción al mercado interno y que el 70% de su ganancia se quede en Perú y el 30% sea para la empresa.

Si es que la empresa no acepta esta condición, se daría la “nacionalización” para que el Estado la opere u otra empresa la gestione, dijo Bellido. Cabe recordar que -actualmente- el 60% de la demanda de gas proviene principalmente de las generadores eléctricas (especialmente de las centrales térmicas) mientras que el 40% del sector industrial.

Las palabras de Bellido se dan luego que el propio presidente Castillo -en su viaje- afirmó que “no eran comunistas” y que no se piensa “expropiar a nadie”.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, expresó ante el Consejo Permanente de la OEA.

El mismo discurso ha tenido el ministro de Economía, Pedro Francke, que en más de una ocasión ha afirmado que en el mandato de Castillo no habrá expropiaciones ni estatizaciones. “No habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones, no le vamos a quitar su propiedad ni ahorros a nadie. Queremos una economía popular con mercados, la autonomía del Banco Central de Reserva será respetada porque ha hecho una buena labor de mantener la inflación baja”, manifestó a Canal N en junio de este año.

Anthony Laub, especialista en energía y minería, consideró que las operaciones se verían afectadas en el mediano y largo plazo de la posible nacionalización de Camisea.