Huatulco Oax. Pese a ser una de las empresas con mayor impacto por la escasez de semiconductores, General Motors no se detiene y renueva su portafolio de vehículos en el mercado mexicano con nuevos productos en donde no tenía presencia, como son las SUV pequeñas, con la apuesta de atraer a los consumidores del segmento de subcompactos.

Para la automotriz de Detroit la falta de semiconductores es un asunto “temporal”, que si bien ha detenido su producción y limitado ventas, la conversión de productos representan una oportunidad para volver a posicionar a la marca en los próximos meses, afirmó Héctor Villarreal, vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia de General Motors México (GMM).

Al presentar al nuevo integrante de la familia de SUVs pequeñas en México, la Chevrolet Groove 2022, el directivo de GMM apostó a que la unidad se convertirá en la primera opción de los clientes que desean ingresar al segmento de las camionetas utilitarias luego de la salida del Chevrolet Beat y el Spark.

Villarreal dijo: “Vamos a entrar a la parte baja del segmento b (de las SUVs), donde nunca habíamos tenido presencia, estamos muy contentos de que Groove será un ganador como fue Captiva, que en el primer semestre se colocó en el número uno de las SUV compactos, que es de los más competidos”.

En entrevista con El Economista, el Vicepresidente de ventas de GM comentó que la disminución en las ventas en México no solo es el efecto de la escasez de chips, sino a la estrategia de la marca para renovar el portafolio de unidades, y hasta el momento se han presentado dos Captiva y Groove y vienen nuevos productos durante el último tramo del 2021.

La automotriz estadounidense presentará la nueva generación de GMC Acadia, Terrain, y Chevrolet Travers, así como la Buick Enclave, en los próximos meses.

“En GMM empezamos una renovación completa del portafolio y no la detuvimos, a pesar de la situación que estamos pasando de desabasto de inventarios derivado de la escasez de semiconductores, la cual es una situación que afecta a la industria y es temporal. Lo importante es que no nos detuvimos y estamos renovando, entrando a segmentos dónde nunca habíamos participado, y ahora con Groove vamos a completar la gama de SuV y no la hemos terminado y la oferta de producto que ofrece Chevrolet y GM va a ser muy importante”.

Con la Groove, cuya manufactura proviene de la planta de SAIC China, “estamos moviendo a los clientes a segmentos de dónde sus preferencias los están llevando”.

Es más aspiracional, Se le cuestionó. “Digamos que es más aspiracional, pero con los precios que anunciamos (desde 332,900 hasta 390,900 pesos) es un segmento alcanzable y es lo que queremos hacer, tener opciones para nuestros clientes desde los vehículos de todas las gamas, dependiendo de la situación en la que está”, refirió Héctor Villarreal.

Recientemente GM anunció la salida del Chevrolet Beat y del Spark para enfocarse en una gama diferente de vehículos, la corporación tomó la decisión de vender la planta de Talegon en India y por lo tanto, “tuvimos que salir del mercado, pero al mismo tiempo sacamos la estrategia de productos que le está gustando bastante al cliente”, como son las SUVs.

¿Las nuevas unidades vienen a cubrir el hueco de los subcompactos?

Completamente, aunque también participamos con el Aveo en el segmento B y el Onix, que llegó para quedarse.

