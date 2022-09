Faltan neumáticos en Argentina y se han encarecido hasta 150%

Cambiar hoy una llanta en la Argentina se puede convertir en una verdadera pesadilla. En medio del conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas fabricantes, no se consiguen cubiertas en las principales cadenas y los precios subieron 150% en lo que va del año.

“Esa marca no tengo”, “ese modelo no lo estamos trabajando”, “no me está entrando mercadería”, son las frases que se escuchan en los principales locales que comercializan neumáticos. Hoy conseguir una cubierta es una verdadera odisea y los precios se dispararon: “se perdieron los valores de referencia, ante la necesidad se paga cualquier valor”, explicó una de las principales cadenas de centros de servicios integrales para el automotor.

La cadena Líder, con 39 sucursales en el país, manejaba en promedio un stock de 350,000 cubiertas (neumáticos). Hoy ese número apenas es de 30,000. “La situación es alarmante. En promedio vendemos 35,000 neumáticos por mes, el stock actual ni siquiera alcanza para abastecer los próximos 30 días”, sostuvo un importante empresario del rubro. Es que, tras fracasar la audiencia del lunes, las tres empresas fabricantes de neumáticos en el país Fate, Pirelli y Bridgestone continuarán con su producción paralizada hasta el miércoles que las partes volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo.

El faltante incentiva el incremento de precios. Ante la necesidad, muchos conductores están abonando valores por las nubes. “Estamos calculando un incremento de enero a hoy del 150%, que se aceleró en los últimos cinco meses como consecuencia del conflicto”, contó el empresario.

Horacio García, presidente de la Federación Argentina del Neumático (FAN), aseguró que en los últimos seis meses los precios “subieron un 60%”, aunque en los locales distribuidores esos valores son aún superiores. “El stock bajó en el mercado porque, desde hace cinco meses hay un conflicto gremial y las empresas nacionales trabajan a un 40% de su capacidad”, indicó.

El representante de la entidad –que nuclea a 180,000 empleados de gomerías del país– advirtió que en los comercios de reposición “hay stock para unos 15 días”, problemática que no solo genera escasez de neumáticos y aumentos de precios, sino también inconvenientes para mantener operativa a la cantidad actual de personal.

La FAN, en un comunicado, advirtió que, “ante esta falta de neumáticos, los consumidores buscan alternativas en los países limítrofes”. El sindicato reclama un aumento salarial por encima de la inflación y el pago de un monto adicional del 200% por las horas extras de trabajo. Las compañías ofrecieron un aumento del 66% y un bono.