Facebook espera que México homologue su legislación para que la limitación de responsabilidad de intermediarios se aplique en territorio mexicano, conforme lo estipula el artículo 19.17 y el anexo 19.A del Capítulo 19 del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con esta homologación, compañías como Facebook y Google no tendrán que hacerse responsables de lo que sus usuarios publiquen en sus plataformas digitales.

En el Foro Internacional Día de Internet 2021: Regulación y Tecnología, que organizaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en colaboración con la Asociación de Internet.mx a propósito de la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información este 17 de mayo, Jessica Espinoza, gerente asociado de Políticas de Producto en Facebook dijo que la plataforma cree que esta regulación a la que obliga el T-MEC puede asegurar condiciones favorables y de certeza jurídica para los usuarios.

“El compromiso del Estado mexicano fue homologar la legislación en un plazo de tres años después de la entrada en vigor y esperamos ver pronto avances en este tema”, dijo.

Según el capítulo 19.17 del T-MEC, relativo a servicios informáticos interactivos, como son las redes sociales, ni México, ni Estados Unidos ni Canadá mantendrán “medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto en la medida en que el proveedor o usuario, en su totalidad o en parte, haya creado o desarrollado la información”.

Mientras que Estados Unidos y Canadá ya cuentan con esta regla en su legislación, México dispone de poco más de dos años para homologar todas sus leyes, normas y reglamentos a esta disposición del tratado.

Issa Luna Pla, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la regulación mexicana en sobre la responsabilidad de las plataformas tiene que avanzar, debido a que hay un compromiso del Estado mexicano en el T-MEC esta materia.

“México forzosamente tiene que emitir cierta regulación. ¿Qué tanta regulación tiene que emitir en particular sobre estas responsabilidades? Lo ideal es que se determine a través de debates”, dijo.

La investigadora dijo que, a este respecto, hay dos modelos a los que es posible atender para dilucidar una respuesta a la pregunta. El estadounidense, que por la vía jurídica limita las responsabilidades que tienen las plataformas para moderar los contenidos que se publican en ellas, y el europeo, que intenta determinar qué responsabilidades sí son atribuibles a las plataformas y cuáles no.

“Las regulaciones son híbridas; ya no existe esta idea de que el Estado no puede meterse a la regulación en internet. Afortunadamente, esto se superó en los debates y ahora la discusión es qué tanto debe regular el Estado estas responsabilidades, sobre qué responsabilidades se habla y qué faltaría en las autorregulaciones de las plataformas y cuál tendría que ser el rol del Estado”, dijo.

Luna Pla añadió que esto significa que no es que no se esté haciendo nada en México para homologar la regulación en materia de limitación de responsabilidad de las plataformas, sino que aún no existen los consensos para determinar cuál será la postura de México al respecto.

“Estamos dentro del plazo del T-MEC para regularlo y es una discusión actualmente en curso”, dijo.

De acuerdo con Jessica Espinoza, actualmente no existe una legislación exhaustiva en torno a la regulación de contenidos en las plataformas digitales; aunque Facebook está trabajando sobre esta materia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde hace un par de meses para encontrar algunos estándares que permitan dar inicio a una propuesta de regulación.

“Sabemos que para hacer una regulación seria, que tenga en cuenta la diversidad de los contenidos y la dimensión del desafío, es necesario involucrar a diferentes partes interesadas: sociedad civil, academia, organizaciones internacionales y plataformas”, dijo.

En el panel también estuvo presente Laura Márquez, que forma parte del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia A.C.

