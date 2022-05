La demanda acumulada por la falta de semiconductores y de sincronización en la manufactura provoca, que la producción y exportación de vehículos pesados crezcan a doble dígito durante abril del 2022; no obstante, las cifras reportadas se encuentran aún por debajo del periodo pre-pandemia Covid-19, afirmó Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Durante el cuarto mes del año, la industria mexicana produjo 15,358 unidades pesadas, al incrementar 20.3% respecto a abril del 2021, cuando se ensamblaron 12,767 camiones; aunque se encuentra todavía 9.8% por debajo de lo reportado en el 2019, cuando se manufacturó 17,019 unidades, refirió el dirigente.

De acuerdo con cifras reportadas al INEGI, la ANPACT mencionó que las exportaciones crecieron 14.7% durante abril pasado, al enviar 12,183 unidades al mundo, frente a las 10,619 exportadas en el mismo mes de 2021.

Aunque dicha cifra positiva es inferior 9.7% respecto a abril del 2019, periodo en el que se exportaron 13,490 unidades.

Miguel Elizalde consideró que esta racha positiva no marcará tendencia, luego de que México se enfrentará a nuevos factores que alterarán la recuperación en la industria, puesto que se presenta nuevamente el cierre de actividades en China que afectarán la logística de entregas en insumos, además de la menor actividad económica en Estados Unidos.

Del total de la producción de camiones y autobuses que realizan las empresas instaladas en México, el 85% se exporta y de ese monto el 98% tiene destino a Estados Unidos, explicó.

“Hemos visto que la industria ha dejado de ser just in time (justo a tiempo) y por eso vemos que aumenta la producción. Por eso pensamos que los crecimientos no son sostenidos”, dijo el presidente de la ANPACT, puesto que “no se cuenta con sincronía en las plantas, respecto a las líneas de producción. Pude que salgan los vehículos, pero sin algún semiconductor, se apartan y cuando llega lo faltante salen”.