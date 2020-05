El regreso de la actividad turística luego de la pandemia deberá ser gradual, utilizando la experiencia de otros países que ya la han tenido, con un “fuerte” uso de la tecnología y con el envío de mensaje claro de que México es un país seguro y que atiende los protocolos sanitarios (que se deben establecer entre todos los actores involucrados), consideraron empresarios y especialistas del sector.

“Yo no creo que exista el mundo Covid free por el momento. Existirán los procesos de sanitización, los que armamos mundialmente, pero al final no se puede vender un concepto Covid free hasta que no se tenga una vacuna y eso será hasta 18 meses o más. Además, pienso, los protocolos deben ser iguales en todos los destinos. No puede ser que, en una aerolínea de ida se pida cubrebocas y de regreso no, por ejemplo. La idea es generar confianza. No hay que reinventar, hay que adaptar a la realidad de cada país”, comentó el presidente del CNET, Braulio Arsuaga.

Respecto a la tecnología, dijo que sus oficinas corporativas (Grupo Presidente) ya implementaron cámaras que permiten detectar la temperatura y controlar el distanciamiento físico, además de que están por implementar en los teléfonos móviles un sistema para que, vía Bluetooth, se pueda tener el registro de cada colaborador para que, en caso de que haya alguna persona que resulte positiva al virus, se pueda alertar a las personas que estuvieron en contacto con ella. Eventualmente las llevarán a los hoteles.

La experta en Turismo y Desarrollo Regional de Deloitte S-Latam, Teresa Solís, consideró que, basados en la experiencia del turismo médico, se vive un gran momento para la innovación en la era post-covid.

“Estamos en un terreno fértil para la innovación y se perciben grandes oportunidades. Hay hospitales digitales en donde la experiencia del paciente se puede llevar a otros ámbitos. Costa Rica ya tiene expedientes digitales que se pueden implementar de diferentes formas, tal vez para no hacer una fila enorme antes de abordar el avión, como ocurría en algunos casos. Tenemos que aprender de lo que funciona”, comentó.

Incluso, la ex subsecretaria de Turismo, refirió que se podrán implementar en el sector medidas culturales de otros países, como tener zapatos para fuera y para dentro de casa, en este caso hoteles, porque percepción es realidad y hay que generar certidumbre a los viajeros, nacionales e internacionales.

El presidente de Hoteles City Express, Luis Barrios, consideró que es importante atender los cambios permanentes y los temporales en el comportamiento de las personas luego de la pandemia y destaca que habrá un uso extremo de la tecnología, porque las medidas sanitarias se volverán habituales en beneficio de todos.

“Ante todo, hay que ver cómo se dan las reaperturas en nuestro sector. En el caso de un hotel, no es lo mismo uno de dos estrellas que uno de cinco o uno con campo de golf. Ya se presentó un semáforo para las aperturas de los sectores. Tenemos que identificar cómo nos adaptamos y generar certidumbre a los turistas, con quienes deberemos tener una mayor comunicación”, comentó.

