Este martes concluye la etapa en que los interesados en hacerse con espectro de la banda de 2.5 GHz presenten ante el IFT la documentación que avale su identidad, capacidad jurídica, económica y técnica, así como los comprobantes de pago de las garantías seriedad y de los pagos de derechos por los estudios de solicitud y, en su caso, por la expedición de los títulos de concesión para aquellos que resulten ganadores de la licitación identificada como IFT-7.

De acuerdo con las bases del concurso para concesionar un paquete de 120 MHz de espectro repartidos en seis grandes bloques nacionales de la 2.5 GHz para servicios móviles, quien haya manifestado su interés por estas frecuencias en etapas anteriores pero que no presente la documentación requerida a más tardar este día, quedará fuera del proceso.

“Hoy vence el plazo para que se presente la información y documentación conforme los Apéndices A y E (de las bases de licitación), por lo que quien no los presente, no podrá seguir participando. Aun así, no revelaremos la identidad de quienes sí lo entreguen, hasta después de concluida la etapa de presentación de ofertas —después de agosto—”, platicó Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT que dirige este concurso.

De esta manera, los interesados, formalmente cuatro empresas y un consorcio, tienen hasta la tarde de este martes para presentarse en el domicilio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con la documentación y las cartas comprobantes de las garantías de seriedad por 700 millones de pesos para pasar a la siguiente fase que inicia el 9 de mayo, cuando el IFT prevenga a aquellos interesados cuya información no sea precisa o muestre irregularidades.

El viernes 6 de julio, el IFT publicará el calendario de entrega de constancias de participación, con lo que los interesados pasarán a ser participantes oficiales del proceso. Y del 9 al 13 de julio el órgano regulador comenzará a entregar las constancias de participación y la documentación que explica cómo ingresar y presentar ofertas en la plataforma electrónica donde se realizarán las pujas económicas el espectro. En esos mismos días se liberarán las garantías de seriedad para los interesados que no hayan conseguido la constancia de participación.

En la anterior fase del concurso, los interesados y público en general enviaron 194 preguntas y éstas tuvieron que ver con los criterios de publicación y/o cobertura definidos por el regulador en la IFT-7.

El primero de los criterios ordena a los ganadores a ofrecer servicios inalámbricos con tecnología 3G en al menos 200 de las 557 localidades del país con entre 1,000 y 5000 habitantes que aún no reciben un servicio móvil. El siguiente los sujeta a llevar redes 3G o superiores a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y las carreteras que las conectan. El último compromete a los concesionarios a explotar el espectro ganado en la 2.5 GHz en 10 de las 13 zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes antes de septiembre de 2021.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el 8 de febrero las bases de la 2.5 GHz. El regulador definió entonces que los 120 MHz a licitarse se dividirán en cuatro bloques nacionales pareados de 10 + 10 MHz cada uno, conocidos en la industria como bloques FDD; y por 2 bloques nacionales no pareados de 20 MHz cada uno o bloques TDD. Habrá un tramo de 10 MHz que se destinará a bandas de guarda.

El valor mínimo de referencia de cada bloque de 20 MHz será de 350 millones de pesos y su concesión tendrá una vigencia de 20 años

Con esta licitación, México tendrá 575 MHz de frecuencias de espectro radioeléctrico para telecomunicaciones móviles en explotación comercial.

