¿Tú realmente crees que puedes jugar un juego más grande en tu vida?, es decir, ¿ser mejor?

Te lo pregunto porque el CREER que puedes o CREER que no puedes lograr lo que te propongas será determinante, sobre todo en los momentos donde la vida te reta. La vida te va a retar en todo momento. Te va a retar desde que amaneces hasta que te acuestas por la noche. Y para mí, los retos y las adversidades si los sabes aprovechar, si aprendes de ellos, son los elementos que te hacen crecer, que te llevan al siguiente nivel. Es cuando aprendes a “convertirte en tu mejor versión”.

La Psicóloga Carol Dweck, autora del libro “MINDSET”, afirma dos cosas: que las creencias pueden ser conscientes o inconscientes, y que las creencias influyen en lo que deseas y determinan en gran parte si lo consigues o no.

Ella habla de que existen dos tipos de mentalidad: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la que cree que las cualidades humanas son algo “tallado en piedra”, inamovibles. Mientras que la mentalidad de crecimiento es la que cree que las cualidades humanas y las habilidades intelectuales pueden cultivarse con el esfuerzo.

En su estudio, ella confirma que una simple creencia tiene el poder de transformar tu psicología y, por consiguiente, tu vida.

Piensa en lo siguiente: seguramente conoces a alguien que se ha planteado una meta la cual, por la razón que sea, no ha alcanzado. Normalmente lo que expresa la gente es: “No era lo mío, no tengo tiempo, me falta el conocimiento, no tengo el dinero”. Y puede que eso sea verdad, sin embargo, Anthony Robbins, en su libro “Poder sin Límites” afirma que no es la falta de recursos lo que impide que alcances una meta, es la falta de intención, la falta de voluntad.

Además del conocimiento y la habilidad, “creer” es el elemento clave que genera la confianza en ti mismo. David Schwartz en su libro “Pensar en grande, la magia del éxito” nos comenta que la regla número 1 para tener éxito es: “Creer que puedo tenerlo”. Y ¿de qué depende esa confianza en ti mismo? en gran parte, de la historia que te cuantas al momento en que aparece la adversidad. Estoy convencido de que ERES LA HISTORIA QUE TE CUENTAS de ti mismo, la mayor parte del tiempo.

Normalmente cuando pregunto ¿cuántos creen que pueden jugar un juego más grande en su vida?, la mayoría de las personas levantan la mano. ¿Por qué? Por que el ser humano aspira a progresar, a “TENER” más.

Y no hablo de tener solamente cuestiones materiales, a tener más dinero. Mucha gente aspira a tener mayor conocimiento, un mejor puesto de trabajo, un negocio propio, unas vacaciones, formar una familia, un mejor lugar para vivir, es decir, tener una mejor calidad de vida, tener crecimiento y desarrollo.

La experiencia me ha enseñado dos cosas:

Necesitas tener absoluta claridad de lo que quieres lograr para alcanzarlo y.. Tomar acción, hacer que las cosas pasen. Llevar a cabo tareas, acciones concretas todos los días que te acerquen a tu sueño.

Sin embargo, ¿Porqué aún sabiendo lo que debemos de hacer para lograr lo que queremos lograr, muchas veces no lo hacemos? Mi conclusión es nuevamente, por la historia que te cuentas al momento en que aparece la adversidad. Nos resistimos a aceptar los retos por que “es más fácil ser víctima”.

Déjame platicarte parte de mi vida donde me hice plenamente consciente de somos la historia que nos contamos.

Desde muy chavo, siempre tuve absoluta claridad de lo que quería lograr en mi vida personal y profesional. En lo personal, mi sueño era formar una gran familia y en lo profesional siempre quise libertad, es decir, ser independiente. Este tema de libertad e independencia, hoy lo atribuyo a una interpretación de escasez y falta de reconocimiento en mi infancia.

En un principio, no sabía que giro de negocio u oficio podría darme eso que yo quería pero sabía que lo conseguiría.

Mi primer emprendimiento fue a los 16 años, donde debido al gusto por la música, inicie un negocio en ese giro, mismo que fue todo un éxito por 25 años y tres generaciones.

Estudié la carrera de Ingeniería Industrial y en el 4º semestre empecé a trabajar en una empresa de tecnología como vendedor.

En ese momento, cayó a mis manos un libro que alimentó aún más mi deseo de independencia y libertad profesional: “Despertando al gigante interior” de Anthony Robbins. Ahí empezó mi pasión por el desarrollo personal, mismo que empecé a estudiar a fondo desde entonces.

Un par de años después de iniciar en esta empresa, 4 compañeros y yo, liderados por uno de mis más grandes mentores en el ámbito profesional, decidimos independizarnos, formar nuestro propio negocio en la misma industria.

Todo iba de maravilla y 5 años más tarde, logramos fusionar nuestra empresa con una de nuestras representadas. Un par de años después, me nombran Director General de la misma. Mi sueño hecho realidad: estaba asociado con una gran empresa americana, tenía participación accionaria y me habían otorgado máximo puesto en la organización.

Sin embargo, la vida me retó como nunca antes lo había hecho en el ámbito profesional. El 11 de febrero del 2008, un año que muchos recuerdan por la situación económica que estábamos viviendo, entra a mi oficina uno de los ejecutivos de más alto nivel del corporativo en Estados Unidos, que por cierto no me avisó que vendría a México, y me dijo: Luis, estamos muy agradecidos por tu trabajo pero tu último día en la empresa es ¡¡hoy!!.

En ese momento, se reavivaron esos sentimientos de escasez y de falta de reconocimiento y la historia que empecé a contarme fue de terror, fue de miedo, fue de inseguridad, de no saber ahora que iba a ser de mi vida, ¡cómo se lo iba a comunicar a mi esposa y a mis hijas! Fueron 3 meses de alimentar mi mente con coraje y resentimiento, hasta que me di cuenta que con esas historias, no llegaría a ningún lado, es más corría el riesgo de hundirme más profundo. Así que retomé esos libros de crecimiento personal y decidí cambiar la historia que me estaba contando. Me di cuenta que debía de cambiar mi estado de SER. ¿qué es el estado del SER? El tipo de pensamientos y emociones con los que alimentas tu mente y eso se proyecta.

El Dr. Joe Dispenza, muestra en uno de sus múltiples estudios, que el ser humano tiene entre 60 y 70 mil pensamientos todos los días, de los cuales el 90% son idénticos a los del día anterior y de ese 90%, el 80% son pensamientos negativos.

Basado es esto, imagínate lo siguiente, mismos pensamientos que nos llevan a tomar las mismas decisiones, que nos llevan a actuar de la misma forma por lo que tenemos las mismas experiencias que producen las mismas emociones y sentimientos que alimentan nuestros pensamientos.

Por lo que si quieres cambiar la historia que te cuentas, debes de empezar por cambiar tus pensamientos. El también dice: “Donde pones tu atención, pones tu energía”.

Por lo que empecé a visualizar un futuro extraordinario, empecé a pensar en lo que siempre había querido lograr como si ya estuviera sucediendo, lo que cambió casi en automático mi decisiones, mis comportamientos y mis resultados. Y como dice el Dr. Joe Dispenza, “una intención clara con una emoción elevada alteran la materia”.

Este tipo de experiencias me han enseñado que las cosas siempre pasan por algo, son parte de un plan perfecto que quizá en el momento no comprendes. Hoy te puedo decir que estoy profundamente agradecido con ese suceso, porque seguramente si eso no hubiera pasado, no estaría el día de hoy aquí, contigo, contando esta experiencia que inclusive, el estar aquí era parte de mi sueño.

Hazte consciente de la historia que te estás contando. Hazte consciente de la información con la que nutres tu mente la mayor parte del tiempo. No te esperes a tener algo para empezar a hacer algo y lograr ser quien quieres llegar a ser.

Cambia la historia que te cuentas para primero SER, luego HACER lo que debes hacer y como consecuencia TENER los resultados que quieres tener.

Quisiera terminar con la siguiente reflexión de Sandy Mora en su libro “Alquimia Emocional” que dice:

Tu nunca puedes elegir tus circunstancias, pero SIEMPRE puedes elegir lo que sientes respecto a ellas y cómo reaccionas a ellas.

Es decir, siempre puedes elegir como percibes las cosas que te suceden y cómo actuar en consecuencia.

No me refiero a aquello que es causado por tu inactividad.

Me refiero a que ¡TÚ NO CONTROLAS lo que sucede a tu alrededor!

Nuestra percepción de la vida (el color del lente con el que la miras; Optimista o Pesimista), y el guión que nuestra vocecita interna escribe de acuerdo a nuestras creencias, experiencias y paradigmas, forman nuestro sentir y nuestro actuar.

Son esas historias que te cuentas a ti mismo cuando te suceden las cosas lo que hará toda la diferencia en cómo las vives.

Recuerda, ERES LA HISTORIA QUE TE CUENTAS.

http://www.luistopete.com/