Reafirmando su compromiso con la sociedad, The Home Depot (THD) entregará un donativo por más de 7 millones de pesos recaudados a través de la Colecta Haz más por los demás, “Juntos por la educación de México, resultado de las aportaciones de sus clientes en las 129 tiendas del país, la cual se llevó a cabo del 1 de julio al 30 de septiembre del este año.

En esta tercera edición de su colecta, la empresa une las voluntades de la compañía y las de sus asociados que recorren las tiendas para impactar en las comunidades que más lo necesitan, es así que lo recaudado será entregado a 11 instituciones de asistencia social involucradas en el sector educativo, las cuales son las siguientes:

BRED Diocesano de Guadalajara AC, en Jalisco; Instituto Down de Monterrey ABP y Club de Niños y Niñas de Nuevo León ABP, en Nuevo León; Dignifica Tu Vida IAP, en Puebla; Down Obregón AC, en Sonora; El Pinar, en Coahuila; Fundación Escuela Bancaria y Comercial AC, en Chiapas y Veracruz; Fundación John Langdon Down AC, en Ciudad de México; Fundación Juárez Integra AC, en Chihuahua; Fundación Vive Mejor AC, en Guanajuato y Lazos IAP en Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

En los últimos 10 años, los clientes de la compañía han aportado más de 50 millones de pesos que han sido entregados a diversas instituciones a través de este programa buscando la mejora de condiciones sociales, de dignidad y calidad de vida en comunidades donde tiene presencia.

