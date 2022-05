Aún cuando se habla que 3 millones de trabajadores podrán recibir el pago de utilidades, las empresas se han enfrentado a una serie de dudas y poca claridad en la manera en la que deben establecer el monto en el pago de la Participación de los Trabajadores de las Utilidades (PTU), que como nuevas reglas, tienen un tope, y que ello ha derivado en la inconformidad de sindicatos, quienes se consideran los perdedores de la reforma en materia de outsourcing.

Entrevistados por separado, abogados laborales, diputados y especialistas comentaron que en julio se verá la realidad de los cambios propuestos. “Actualmente hay confusión entre los patrones de cuál es exactamente la metodología de cálculo que deben aplicar lo que ha implicado que, aunque la gran mayoría quiere cumplir con la ley, no saben cómo hacerlo”, expuso Germán de la Garza de Vecchi, socio Líder de Servicios Laborales en Deloitte México.

La diputada Susana Prieto expuso que se han presentado diversas inconformidades de los trabajadores en la maquila, en el norte del país, por lo que llamó a los trabajadores a seguir el camino legal, pues “la acción que corresponde es emplazar a huelga a la empresa. Todo el mundo le tiene miedo a la palabra huelga porque una huelga no es un paro laboral, es una acción legal, no es que se paren los trabajadores que están inconformes y ya, esto es huelga y no es un emplazamiento a huelga. Si los trabajadores están afiliados a un sindicato, el sindicato debe de emplazar por reparto de utilidades, incluso desde la impugnación de la carátula que es el documento que muestra la declaración anual de la empresa”.

En ese sentido, dijo a los trabajadores, que exijan a la organización sindical el convenio acordado con la empresa para conocer la manera en la que se establecieron los montos que recibirán de utilidades, y en caso de no estar de acuerdo, emplazar a huelga para no recibir una miseria”.

Comisión Mixta, clave para establecer pago

Alejandro Caro, socio de la práctica laboral de EY, expuso que el proceso de pago de PTU queda igual hasta el último paso del cálculo que son los nuevos topes; y añadió que la comisión mixta, conformada por representantes patronales y de los trabajadores, es la encargada de hacer el cálculo para el pago, considerando la declaración anual del patrón e integrar los datos como los días trabajados, los salarios devengados, incapacidades, faltas, riesgos de trabajo, todos los datos necesarios para ser el cálculo.

Por su parte, Fernando Yllanes, especialista laboral, comentó que los escenarios previstos es que haya, en algunos casos, amparos de sindicatos inconformes, “quienes consideran que han sido los grandes perdedores al establecer un tope al pago de utilidades, pero en realidad es que todos ganen, las empresas que tienen sólo capital y que hoy asumen de manera directa a sus trabajadores, como aquellas en donde la mano de obra es mayoría”.

kg